Ogromne osiągnięcie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju: Belvedere finalizuje budowę zakładu odzysku biomasy

Otwierając dziś zakład wychwytywania biomasy, Belvedere ogłosiła przyspieszony harmonogram redukcji emisji CO 2 w sektorze energetycznym: nowa placówka zacznie wytwarzać 100% energii odnawialnej, a następnie zredukuje emisję dwutlenku węgla, związaną z wykorzystaniem energii o 95% do roku 2022.

Made With Nature - rozbudowana platforma wprowadzona w 2020 r., która zdecydowanie zakotwiczyła markę w naturze - miała na celu pokazanie, że w nowej erze uważności, w której konsumenci bardziej niż kiedykolwiek zwracają uwagę na to, co dostarczają swojemu organizmowi, Belvedere jest wytwarzana z polskiego żyta i oczyszczonej wody, a następnie w mistrzowski sposób przetwarzana w procesie destylacji ogniowej w niezwykłą wódkę o wyjątkowym smaku i charakterze.

Równie ważne dla Belvedere jest to, co ludzie wprowadzają do ziemi: ustanowienie zobowiązania do odżywiania ziemi, z której wszyscy korzystamy, czego przykładem jest otwarcie zakładu odzysku biomasy w destylarni.

Z myślą o przyszłości marka podejmuje śmiałe kroki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, aby zachować obszary, z których pochodzi wykorzystywane przez nią żyto, oraz wdraża nowe odpowiedzialne praktyki biznesowe i innowacyjne programy ekologiczne. Te ambitne dążenia odnoszą się do różnorodnych kwestii i są wynikiem ponaddziesięcioletnich badań akademickich, metod i realizacji, a także koncentrują się na rozwiązaniach, które dowodzą, że lepsza działalność gospodarcza czyni lepszy świat w służbie: odżywiania ekosystemów, minimalizowania wpływu na klimat i angażowania społeczeństwa.

Prezes i dyrektor generalny Belvedere Vodka, Rodney Williams, tak skomentował uroczyste otwarcie zakładu produkcji biomasy: „Jest takie chińskie przysłowie, które mówi, że >>każda podróż, nawet ta licząca 1000 mil, zaczyna się od jednego kroku<<. Wiemy, że mamy przed sobą długą drogę do realizacji naszych ambicji, aby odżywiać ziemie, które dzielimy, oraz chronić ekosystemy i bioróżnorodność, od których jesteśmy zależni. Nasz nowy zakład przetwarzania biomasy stanowi znaczący krok (prawdziwy skok) naprzód w kierunku realizacji przez Belvedere idei, że lepsze praktyki biznesowe tworzą lepszy świat". Williams kontynuuje: „Opierając się na tych osiągnięciach, stawiamy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, ustanawiając osiem zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, możliwych do zrealizowania do 2025 r.".

Te osiem zobowiązań obejmuje:

Przejście na rolnictwo ekologiczne: od 2020 roku Belvedere zaczęła poszukiwać organicznych składników dla wszystkich przyszłych produktów innowacyjnych, przy czym od 2021 roku wszystkie nowe produkty będą odzwierciedlać ten standard. Od 2023 r. marka zacznie wprowadzać produkty w pełni organiczne;

Odtwarzanie krajobrazu: Belvedere pracuje obecnie nad programem regeneracji gleb, który ma zostać uruchomiony w Polsce, a którego celem jest ochrona naturalnego charakteru obszarów rolniczych;

Zmniejszenie zużycia wody: celem jest zmniejszenie ilości zużywanej wody o 40%, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia wody pochodzącej ze studni marki o 27% do 2024 roku;

Rozwiązania w zakresie energii odnawialnej: oprócz działań związanych z zakładem wychwytywania biomasy, Belvedere pracuje nad wdrożeniem w swojej destylarni do 2023 r. dodatkowego rozwiązania w zakresie energii słonecznej;

Zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań: Belvedere wyeliminowała 95% plastiku jednorazowego użytku i rozpoczęła wdrażanie ekoprojektu dla wszystkich nowych produktów i materiałów POSM. Do 2025 roku Belvedere zobowiązuje się do dalszego ograniczenia użycia tworzyw sztucznych o 50%, zwiększenia wykorzystania tworzywa pochodzącego z recyklingu o 50% oraz zwiększenia wykorzystania szkła pochodzącego z odzysku;

Odzysk ciepła odpadowego: do 2022 roku Belvedere zamierza przekształcić produkt uboczny destylacji w paliwo. Równocześnie marka pracuje nad planem odzyskiwania odpadów cieplnych poprzez ponowne wykorzystanie spalin, co do 2021 r. pozwoli zmniejszyć ilość energii zużywanej przez kotłownię o 20%;

Współpraca z miejscowymi społecznościami w celu promowania i dostarczania ekologicznej energii: marka pracuje nad planem zaopatrywania miejskiej sieci energetycznej w ekologiczną energię produkowaną we własnym zakresie, począwszy od 2025 roku. Jednocześnie pomoże swoim partnerom z branży rolniczej w przejściu od 100% do 0% zależności od węgla, dzięki nowemu planowi wykorzystania energii odnawialnej, który zostanie wdrożony do 2025 roku bezpośrednio na terenie zakładu;

Wykorzystanie współpracy organizacji pozarządowych i uczelni wyższych na rzecz lepszej ochrony wód i efektywności:

: Kontynuacja finansowania działalności fundacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego: ochrona środowiska naturalnego lokalnej rzeki Pisia-Gągolina poprzez opracowanie planu ochrony i odbudowy, który będzie wdrażany od 2022 r.;

ochrona środowiska naturalnego lokalnej rzeki Pisia-Gągolina poprzez opracowanie planu ochrony i odbudowy, który będzie wdrażany od 2022 r.;

Długofalowa współpraca z Politechniką Łódzką i innymi okolicznymi uczelniami: do 2023 roku Belvedere opracuje nowe rozwiązania techniczne, które pozwolą na jeszcze większe ograniczenie zużycia wody.

Plan Belvedere dotyczący ekologicznej i odnawialnej energii jest realizowany od wielu lat. Od 2012 do 2017 roku marka zmniejszyła energetyczną emisję CO 2 o 42% poprzez zmianę źródeł paliwa. 111-letnia destylarnia Belvedere może poszczycić się bogatą historią wspierania polskiej społeczności w inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest współzałożycielem Fundacji Ochrony Środowiska Lokalnego, a swoje polskie ziarna żyta pozyskuje wyłącznie na rynku lokalnym, nawiązując długofalowe relacje z zaledwie pięcioma polskimi producentami rolnymi. We współpracy z Politechniką Łódzką uruchomiła program Raw Spirit, którego celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju polskiego żyta.

BELVEDERE

Wytwarzana z polskiego żyta, oczyszczonej wody oraz poddawana procesowi destylacji ogniowej, wódka Belvedere nie zawiera żadnych dodatków, zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi polskiej wódki, które nakazują nie stosować żadnych domieszek. Produkt posiada certyfikat koszerności i jest bezglutenowy. Produkowana jest w jednej z najdłużej działających na świecie polskich destylarni, która wytwarza wódkę od 1910 roku.

*Https://nationalceliac.Org/frequently-asked-questions-about-alcohol-on-the-gluten-free-diet/

