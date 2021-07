OHLA, uma nova marca para um grupo global de infraestrutura pronto para retomar a lucratividade

MADRI, 6 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Nasceu a OHLA, uma nova marca para um grupo global de infraestrutura, com um portfólio total de mais de US$ 6,1 bilhões. A nova empresa nasceu com uma estrutura de balanço fortalecida após reduzir sua dívida geral em cerca de US$ 130 milhões e aumentar seu patrimônio líquido em cerca de US$ 220 milhões.

Após 22 anos com a marca OHL, a transformação pela qual a empresa passou se reflete em uma nova identidade visual. "A OHLA, que mostra o legado de 110 anos de história, também é sinônimo de avanço, progresso, abertura e, acima de tudo, de dar as boas-vindas a uma nova etapa", de acordo com Luis Amodio, presidente da OHLA.

José Antonio Fernández Gallar, CEO da empresa, enfatiza que "vamos desenvolver infraestruturas que impulsionarão o crescimento sustentado e em que os modelos de parceria público-privada desempenharão um papel importante."

A OHLA, que ocupa a 47ª posição na lista da Engineering News-Record das 250 maiores empreiteiras internacionais, continuará a ter seus mercados estratégicos na Europa, nos EUA e na América Latina, onde desenvolverá projetos por meio de suas linhas de atividade:

Construção . Este ano, a empresa atingirá um volume de contratações de mais de US$ 3,6 bilhões, principalmente devido a novos contratos nos Estados Unidos, América Latina e Europa.

Concessões . Como catalisadora do futuro da empresa, a área de concessões se concentrará nos setores hospitalar e rodoviário da América Latina e analisará ativos na Europa e nos EUA.

Indústria . A empresa fortalecerá seu negócio de energia renovável e também enfrentará novos desafios nos setores de mineração, cimento e proteção contra incêndios.

Serviços . Seu crescimento será impulsionado por meio do uso de soluções inovadoras.

Empreendimentos . Ela se concentrará na construção e reabilitação de ativos residenciais.

Tudo isso fortalecerá a empresa como uma excelente infraestrutura global. Nos EUA, onde atua desde 2006, a OHLA está construindo projetos importantes. Um dos muitos projetos notáveis atualmente em andamento nos EUA é o empreendimento de projeto e construção no valor de US$ 1,4 bilhão para realizar melhorias na I-405 da Califórnia.

Além disso, a OHLA está presente há mais de 40 anos na América Latina promovendo projetos de concessão, industriais e de serviços, além de empreendimentos nos setores rodoviário, ferroviário, hospitalar e de construções singulares, entre outros, no México, Peru, Chile, Colômbia e, mais recentemente, no Panamá.

www.ohl.es

Contatos:

Noa Beade: [email protected]

Mónica Pastor: [email protected]

Kreab: [email protected]

[email protected]

+34 91 348 49 03

FONTE OHLA

Related Links

https://www.ohl.es



SOURCE OHLA