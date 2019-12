Oikeus ratkaisi Audrey Hepburnin pojan Sean Hepburn Ferrerin hyväksi

LOS ANGELES, 4. joulukuuta 2019 /PRNewswire/ -- Audrey Hepburnin vanhin poika Sean Hepburn Ferrer voitti häntä vastaan nostetun oikeusjutun. Kantajana oli hyväntekeväisyysjärjestö, jonka Ferrer perusti vuonna 1993 edistämään hänen äitinsä filantrooppisia tavoitteita. Los Angelesilaisessa ylioikeudessa käydyn, neljä viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen tuomari David Sotelo totesi, etteivät hyväntekeväisyysjärjestön väitteille ollut perusteita. Järjestö väitti, että sillä on itsenäinen oikeus käyttää Audrey Hepburnin nimeä ja kuvia sekä solmia kolmansien osapuolten kanssa sopimuksia ilman Ferrerin suostumusta.

Helmikuussa 2017 kalifornialainen Hollywood for Children -järjestö (HFC) – jonka hallituksen kolme jäsentä ovat Ferrerin velipuoli Luca Dotti, Ferrerin entinen asianajaja Paul Alberghetti sekä entinen avustaja – haastoivat Ferrerin oikeuteen saadakseen erillisen ja pysyvän oikeuden Audrey Hepburnin nimen ja kuvien käyttöön ilman Ferrerin suostumusta, vaikka Ferrer ja hänen veljensä ovat Hepburnin immateriaalioikeuksien omistajat. HFC vaati Ferreriltä yli 6 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia sekaantumisesta HFC:n kolmansien osapuolten kanssa solmimiin sopimuksiin. Järjestö väitti voivansa käyttää Audrey Hepburnin nimeä ja kuvia ilman Ferrerin suostumusta. Oikeus totesi, ettei HFC:llä ollut koskaan ollut itsenäistä oikeutta käyttää Hepburnin nimeä ja kuvia muuten kuin osana käyttämäänsä nimeä "The Audrey Hepburn Children's Fund". Oikeus totesi, että HFC:n toimet ja sopimusten solmiminen kolmansien osapuolten kanssa ilman Ferrerin suostumusta ylittivät sen oikeudet ja olivat lainvastaisia. Ferrerin hyväksi annetun päätöksen ohella oikeus totesi myös, ettei HFC:n väitteillä sopimuksiin sekaantumisesta ollut juridisia perusteita. Se ratkaisi HFC:n vahingonkorvausvaatimusasian Ferrerin hyväksi eikä päästänyt kiistaa oikeudenkäyntiin asti.

Ferrerin oikeudenkäyntiasianajaja Lawrence Segal sanoo: "Minusta oli alusta asti selvää, että HFC otti sille kuulumattomia vapauksia, jotka ylittivät merkittävästi ne rajatut immateriaalioikeudet, jotka Sean ehkä aiemmin oli myöntänyt. HFC alkoi käyttäytyä kuin omistaisi varsinaiset oikeudet, vaikka ne kuuluvat Seanille ja hänen veljelleen. HFC yritti kaapata Seanilta tämän oman äidin nimen ja kuvien hallinnan. Sean antoi aiemmin HFC:lle oikeuden käyttää Audrey Hepburnin immateriaalioikeuksia rajattuihin varainkeruutarkoituksiin ja tapauskohtaisesti. On melkoista julkeutta HFC:n osalta lakata pyytämästä lupaa ja alkaa käyttää taloudellisesti hyväkseen oikeuksia, joita se ei omista tai hallitse. Oikeus totesi, ettei HFC:llä ollut missään vaiheessa ollut itsenäistä oikeutta Audrey Hepburnin nimeen ja kuviin, ja Seania vastaan nostettu kanne ja kaikki väitteet hylättiin kokonaisuudessaan. Sean voitti kaikessa."

Kuultuaan oikeuden päätöksestä Sean Hepburn Ferrer julkaisi lausunnon. "Minua on demonisoitu julkisissa oikeusasiakirjoissa ja lehdistötiedotteissa, mutta vihdoin totuus on esillä. Kun perustin Hollywood for Children -järjestön vuonna 1993, tarkoitukseni oli jatkaa äitimme humanitaarista työtä, joka on nivoutunut sukumme kulttuuriin. Erottuani Hollywood for Childrenistä vuonna 2012 pyysin veljeäni ottamaan ohjat käsiinsä. Sitten minusta tuli UNICEFIN Yhdysvaltain rahaston Audrey Hepburn Society -seuran kunniapuheenjohtaja. Kuten seuran puheenjohtaja Caryl Stern todisti, seura keräsi yli 150 miljoonaa dollaria maailman lasten hyväksi. Veljeni Luca kuitenkin kieltäytyi antamasta seuralle lisenssiä, ja seura oli lakkautettava. Tarkasteltaessa Hollywood for Children -järjestön verotietoja, jotka ovat saatavilla internetissä, näyttää siltä, ettei tässä jutussa alun perinkään ollut kyse hyväntekeväisyydestä. Oma veljeni ja entinen asianajajani kääntyivät minua vastaan omista opportunistisista syistään, ja siksi tämä kokemus oli elämäni synkimpiä. Otsikoissa luki "Audrey Hepburn (-järjestö) haastaa Hepburnin pojan oikeuteen". Olen elänyt koko elämäni "kaidalla polulla", ja näin laajat epäilyt olivat kuin koe. Sainko voiton? Kun otetaan huomioon, mitä ja keitä kaikkia pelin panoksena oli, oloni on enemmän helpottunut kuin voitokas. Toivottavasti voin nyt palata tärkeämmän asian pariin: jatkamaan äitimme työtä hyväntekeväisyyden ja ihmisyyden eteen."

Kanne nostettiin alun perin helmikuussa 2017, ja tuomari Sotelo kuuli loppulausunnot heinäkuussa. Tuomari David Sotelon 9-sivuinen päätös ilman valamiehiä käydyssä oikeudenkäynnissä löytyytäältä.

