Oil & Gas IQ juge « imprudent » de ne pas envisager le GNL pour la réduction des émissions des 10 prochaines années

Dans un article récent, Oil & Gas IQ a déclaré que le GNL était « la seule solution viable » pour respecter le plafond des émissions de soufre fixé par l'Organisation maritime internationale pour 2020 (IMO 2020), malgré l'arrivée sur le marché de « carburants compatibles avec l'IMO 2020 » produits par les principaux acteurs mondiaux du secteur pétrolier. Oil & Gas IQ a fait remarquer qu'il était peu probable que ces « carburants compatibles avec l'IMO 2020 » soient une option viable pour atteindre les objectifs d'émission au-delà de la date butoir et a fait valoir que des solutions de remplacement telles que le mazout et le gasoil utilisé par les navires ne sont pas non plus un choix judicieux dans la mesure où les émissions qu'ils génèrent sont supérieures à celles du GNL.

La garantie d'une mise en œuvre cohérente et efficace du plafond mondial fixé par l'OMI pour 2020 de 0,50 % masse par masse de la teneur en soufre du mazout utilisé par les navires constitue actuellement une priorité essentielle pour les fournisseurs de services de transport maritime. L'adoption du GNL est une solution pratique permettant de respecter l'IMO 2020, car les émissions de CO 2 qu'il génère sont inférieures d'environ 25 % à celles du mazout et du gasoil utilisé par les navires. L'article de Oil & Gas IQ indique qu'en tant que carburant de transition, le GNL constitue le seul choix viable pour la génération de navires utilisée aujourd'hui et ces dix prochaines années.

L'article explore un certain nombre de carburants alternatifs, notamment les biocarburants, le méthanol, l'éthanol, l'hydrogène, l'ammoniac et l'électricité des batteries, mais parmi ces alternatives, seuls le méthanol, l'électricité et l'hydrogène ont été sérieusement pris en compte. Bien qu'il soit peu probable que le GNL puisse atteindre les objectifs à l'horizon 2050, l'article indique que les entreprises ne devraient pas tarder à investir dans le GNL dans la mesure où « il faudra des décennies avant qu'une bonne solution alternative ne soit disponible. »

« Il est important de faire remarquer que la question des émissions de carbone est encore relativement nouvelle et qu'une grande incertitude demeure quant à l'adoption de nouveaux carburants alternatifs. Bon nombre de ceux envisagés pour l'après-2020, malgré leurs avantages, sont encore loin d'être considérés comme des solutions viables. », a déclaré Jessica Bayley de chez Oil & Gas IQ.

Oil & Gas IQ admet que l'inconvénient du GNL réside dans le fait qu'il ne peut pour le moment pas être utilisé pour atteindre les objectifs fixés pour 2050. Par conséquent, dans le cadre de projets à plus long terme, des carburants de substitution seront probablement nécessaires. Toutefois, pour les entreprises de transport maritime qui cherchent à réduire leurs émissions au cours des dix prochaines années, Oil & Gas IQ estime qu'il serait imprudent de ne pas envisager le GNL comme une alternative viable.

