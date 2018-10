Oil & Gas IQ: LNG-Bunkerspezialisten identifizieren Schlüsselfaktoren für die Einführung von LNG

LONDON, October 26, 2018 /PRNewswire/ --

Im jährlichen LNG-Bunkerbericht von Oil & Gas IQ wurde die Rentabilität als wichtigster Treiber für die Entscheidungsfindung und die Einführung von LNG als Kraftstoff genannt, noch vor der Einhaltung der Vorschriften und der operativen Effizienz. Mit den Erkenntnissen von über 100 Spezialisten für die LNG-Lieferkette und nun bereits im vierten Jahr untersucht der Bericht von Oil & Gas IQ die neuesten Trends und Entwicklungen im globalen LNG-Markt.

Angesichts der sich schnell nähernden 2020 IMO-Schwefelgrenze sind eine Reihe alternativer Kraftstoffe und "IMO 2020-kompatible Kraftstoffe" auf den Markt gekommen. Der Bericht von Oil & Gas IQ legt jedoch nahe, dass die effektive Einführung von LNG von wesentlicher Bedeutung für die Förderung von Produktivität und Rentabilität in der Branche sein wird.

Jessica Bayley, Content Editor bei Oil & Gas IQ: "Da 89 % und 68 % der Befragten der Meinung sind, dass LNG zu einem weit verbreiteten Kraftstoff für den Kurzstrecken- bzw. Tiefseeverkehr werden wird, zeigen unsere Ergebnisse den zunehmenden Einsatz von LNG als weiterhin bevorzugter Kraftstoff in der gesamten globalen Schifffahrtslieferkette."

Die konsequente und wirksame Umsetzung des globalen Schwefelgrenzwerts der IMO 2020 für Heizöl, das an Bord von Schiffen verwendet wird, hat für Schifffahrtsunternehmen derzeit hohe Priorität, und trotz der finanziellen Auswirkungen deutet dieser Bericht darauf hin, dass LNG bei der Erwägung als Übergangskraftstoff eine beliebte Wahl für die Generation von Schiffen ist, die heute und in den nächsten zehn Jahren eingesetzt werden. Der Bericht legt weiterhin nahe, dass die Folgen von Ölpreisschwankungen auf dem Bunkermarkt abnehmen, wobei nur 50 % der Befragten glauben, dass dies die Expansion des Marktes behindern wird, gegenüber 83 % im Jahr 2017.

Obwohl viele der Herausforderungen, mit denen der LNG-Bunkermarkt konfrontiert ist, in den letzten Jahren konstant geblieben sind, wie beispielsweise die Verfügbarkeit der Infrastruktur und die Kosten, boomt der Markt mit einem Rekordwachstum der Nachfrage im Jahr 2018. Er ist heute mehr als 230 Mrd. US-Dollar wert und damit die am schnellsten wachsende Gasversorgungsquelle.

Auf dem LNG Bunkering Summit 2019 werden die jüngsten Fortschritte bei der Entwicklung und Infrastruktur von LNG auf der ganzen Welt diskutiert, einschließlich der Bewertung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und Rentabilität von LNG als Schiffskraftstoff und der Berechnung genauer Amortisationsprognosen.

