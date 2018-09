Oil Insurance Limited (OIL) sobe na classificação da Standard & Poor's, passando de "A-" para "A" por um perfil de risco financeiro mais sólido; perspectiva estável

HAMILTON, Bermudas, 11 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- No dia 7 de setembro de 2018, a S&P Global Ratings elevou suas classificações de solidez financeira e risco de crédito do emissor a longo prazo relativas à OIL, que passaram de "A-" para "A", e sua classificação de nível de emissão, que passou de "BBB" para "BBB+". A perspectiva é estável.

Bertil C. Olsson, presidente e CEO, comentou: "Nos últimos anos, o conselho, a gerência e os funcionários fizeram um trabalho excepcional na gestão dos assuntos financeiros da empresa, e a S&P reconheceu esses esforços, assim como a proposta exclusiva de valor e solidez financeira da OIL, e é um prazer ver que isso se refletiu na melhoria da nossa classificação".

George Hutchings, vice-presidente sênior e diretor de operações, declarou: "A classificação mais alta deverá trazer um benefício imediato para os nossos membros, reduzindo os custos de capital principalmente nas suas empresas cativas, aumentando a segurança e trazendo um reconhecimento geral de que a empresa goza de uma excelente saúde financeira. Essa classificação melhor é resultado de muito esforço por parte de todos da OIL para fazer com que a empresa seja reconhecida pelo aumento extraordinário da sua solidez financeira nos últimos treze anos".

Para obter mais informações sobre a cobertura de bens e valores relacionados da OIL, visite https://www.oil.bm/.

Oil Insurance Limited (OIL) segura mais de US$ 3 trilhões em ativos globais no setor de energia para mais de 50 membros com limites de propriedade de até US$ 400 milhões, totalizando mais de US$ 19 bilhões em capacidade total de propriedade de classe A-. Os membros são empresas de energia pública e privadas, de médio e grande porte, com pelo menos US$ 1 bilhão em ativos de propriedade física e um índice da classificação de investimento ou equivalente. Os produtos/cobertura oferecidos incluem propriedade (dano físico), tempestade de vento (excluindo offshore Golfo do México), poluição não gradual, controle de poço, remoção de destroços, terrorismo, cibernética, construção e cargas. Os setores da indústria que a OIL protege incluem exploração e produção offshore e onshore, refinação e comercialização, petroquímica, mineração, oleodutos, companhias de eletricidade, energia renovável e outros setores empresariais relacionados à energia.

Pedidos para detalhes sobre este press release devem ser encaminhados a George Hutchings, vice-presidente sênior e diretor de operações, george.hutchings@oil.bm ou +1 (441) 295-0905.

FONTE Oil Insurance Limited (OIL)