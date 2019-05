OK Jumpstart está lista para lanzar la segunda venta de tokens en su proyecto ALLIVE (ALV) la próxima semana

ALLIVE es un "ecosistema inteligente de cuidados médicos basado en tecnologías de cadena de bloques" que busca proporcionar formularios estandarizados para integrar datos de salud, habilitar la nutrida concurrencia de usuarios, proteger la confidencialidad de los datos mediante el almacenamiento descentralizado y encriptado, y habilitar la compatibilidad de extensiones. El equipo de ALLIVE se ha asociado con Ontology desde agosto de 2018 a fin de facilitar la colaboración entre los negocios y los datos compartidos. El objetivo de esta alianza es desarrollar un ecosistema descentralizado de cuidados médicos y una red inteligente de cadena de bloques.

"Como siempre, OK Jumpstart pondera el potencial de cada proyecto sustentador y ALLIVE se limita a captar las esencias de las tecnologías de cadena de bloques al aplicarlas a nuevos casos prácticos. Así, establece un buen precedente que demuestra la forma en que la tecnología puede transformar los procedimientos de los cuidados médicos y mejorar nuestras vidas, por ejemplo al mejorar el acceso de los médicos a los expedientes clínicos electrónicos sin sacrificar la seguridad de nuestros datos personales", dijo Andy Cheung, director de operaciones de OKEx. "Somos testigos del increíble crecimiento que las tecnologías de cadena de bloques aportan a nuestro sistema financiero, pero la capacidad de estas tecnologías es ilimitada. También podemos usarlas para forjar una comunidad sustentable de salud inteligente y mejorar el ecosistema de los cuidados médicos para que sean más accesibles y estén al alcance de todos".

En general, la población madura enfrenta una mayor prevalencia de enfermedades crónicas o nuevas, y las costosas soluciones médicas o los tratamientos dirigidos difícilmente constituyen una opción universal.

En un mundo donde los costos de los cuidados médicos siempre van al alza, la adopción de tecnologías de cadena de bloque puede minimizar los esfuerzos necesarios para hacer frente a problemas financieros y de salud. Además, las iniciativas constantes pueden sentar las bases sustentables de un ecosistema de atención médica accesible, asequible y de alta calidad en el futuro cercano.

OK Jumpstart mejora las reglas para la venta de tokens

Como se anunció en la venta previa de tokens, OKEx ha puesto en marcha algunos cambios para facilitar la participación de más usuarios.

Se mantendrá el proceso de subscripción-asignación; el único token aceptado para subscripción y pagos será OKB. Habrá dos sesiones de subscripción.

Se pide a los interesados la tenencia de un mínimo promedio de 500 OKB en 15 días como requisito para participar en la venta de tokens. Diariamente, se tomará una imagen de cada cuenta a una hora aleatoria. Cuantos más OKB estén en la cuenta, mayor será la asignación otorgada. (Por ejemplo: tener ≥ 2.500 OKB en promedio durante 15 días puede resultar en el máximo coeficiente de asignación.)

1ª sesión: límite de sobresubscripción

El tiempo máximo de la sesión es de 10 minutos; no obstante, la sesión podría terminar temprano, al alcanzarse el límite de sobresubscripción.

(NUEVA) 2ª sesión: SIN límite de sobresubscripción

El tiempo máximo de la sesión es de 10 minutos. Los usuarios que consigan subscribirse en ese lapso serán elegibles para la subscripción.

El cálculo de la asignación y el resultado de la subscripción se anunciarán una vez terminada cada sesión. La asignación de tokens para la primera y la segunda sesión se hará pública durante el aviso de venta de tokens de cada ronda.

Por favor, siga el Twitter de OKEx y OK Jumpstart para mantenerse al tanto de las novedades.

Acerca de OK Jumpstart

En su calidad de plataforma de OKEx para la venta de tokens, OK Jumpstart busca incubar proyectos con alto potencial y apoyar al empresariado novel al proporcionar un espacio confiable para la venta de un token de referencia entre nuestros usuarios de todo el mundo. OKB será el único token aceptado en OK Jumpstart.

Se cree que el modelo de venta de tokens es ideal para arrancar proyectos de alta calidad y para el empresariado novel. Todos los proyectos lanzados en OK Jumpstart cotizarán en nuestro mercado al contado; aquellos con un desempeño excepcional incluso tendrán probabilidades de cotizar en nuestros mercados de derivados y C2C.

Acerca de OKEx

OKEx es líder mundial en operaciones con activos digitales, tiene su sede en Malta y ofrece servicios integrales para realizar transacciones con activos digitales: operaciones con tokens, operaciones con futuros, operaciones perpetuas con swaps y rastreo de índices de agentes internacionales con tecnologías de cadena de bloques. Actualmente, esta intercambiadora ofrece más de 400 pares de comercio de tokens y futuros que permiten a los usuarios optimizar sus estrategias. La plataforma brinda un entorno seguro, confiable y estable para las transacciones con activos digitales y atiende a millones de clientes de más de 200 países y regiones.

