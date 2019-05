OK Jumpstart rozpoczyna drugą sprzedaż tokenów ALLIVE (ALV) w przyszłym tygodniu

ALLIVE to „ekosystem inteligentnej opieki zdrowotnej na bazie technologii blockchain", który ma na celu zapewnienie ustandaryzowanych formatów integracji danych zdrowotnych, obsługę bardziej natężonej jednoczesności użytkowników i ochronę prywatności danych przez zdecentralizowane, szyfrowane magazynowanie, a także obsługę kompatybilności rozszerzeń. Zespół ALLIVE współpracuje od sierpnia 2018 r. z Ontology w celu ułatwienia współpracy między przedsiębiorstwami i usprawnienia udostępniania danych. Celem współpracy jest opracowanie zdecentralizowanego ekosystemu opieki zdrowotnej i inteligentnej sieci blockchain.

– Jak zawsze OK Jumpstart ocenia potencjał każdego projektu, a ALLIVE jest po prostu esencją technologii blockchain zastosowanej w nowych przypadkach użycia. Projekt ten jest dobrym przykładem demonstracji tego, jak technologia może być źródłem zmian w procedurach opieki zdrowotnej i polepszyć nasze życia, na przykład przez ułatwienie dostępu do elektronicznych kart zdrowia dla lekarzy bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych – skomentował Andy Cheung, dyrektor operacji z OKEx. – Doświadczyliśmy już niesamowitego wzrostu, który technologia blockchain wniosła do naszego systemu finansowego, ale możliwości blockchain nie mają granic. Możemy wykorzystać tę technologię do zapoczątkowania zrównoważonej społeczności zdrowia inteligentnego, która przyczyni się do usprawnienia ekosystemu opieki zdrowotnej i ułatwienia dostępu w niższych kosztach dla wszystkich – dodał dyrektor.

Starzejące się społeczeństwo musi radzić sobie z częstszym występowaniem chorób chronicznych i nowych schorzeń, a kosztowne rozwiązania lecznicze lub leczenie nakierowane nie są opcją dostępną wszystkim.

Biorąc pod uwagę ciągle rosnące koszty opieki zdrowotnej, wdrożenie technologii blockchain może skutecznie zminimalizować problemy związane z radzeniem sobie z wyzwaniami zdrowotnymi i finansowymi. Co więcej, ciągłe dążenia w tym zakresie mogą doprowadzić do utworzenia solidnych fundamentów pod przystępny cenowo, łatwo dostępny, wysokiej jakości ekosystem opieki zdrowotnej w najbliższej przyszłości.

Zrewidowane zasady sprzedaży tokenów OK Jumpstart

Jak ogłoszono przy poprzedniej sprzedaży tokenów, giełda OKEx wprowadziła kilka zmian w zasadach w celu umożliwienia uczestnictwa szerszej grupie użytkowników.

Proces subskrypcji i podziału pozostanie bez zmian, a jedynym uznawanym tokenem subskrypcji i realizacji transakcji będzie OKB. Przeprowadzone zostaną dwie sesje subskrypcji.

Zainteresowani uczestnicy muszą być w posiadaniu średnio co najmniej 500 OKB w okresie 15 dni, aby zakwalifikować się do sprzedaży tokenów. Stan każdego konta będzie rejestrowany każdego dnia o losowej porze. Im większa liczba posiadanych OKB, tym większy przydział. (Wskazówka: posiadanie średnio ponad 2500 OKB przez 15 dni prowadzi do maksymalnego wskaźnika przydziału.)

Pierwsza sesja: limit subskrypcji

Długość sesji wynosi 10 minut, jednak sesja może skończyć się wcześniej, jeżeli dojdzie do osiągnięcia limitu subskrypcji.

(NOWOŚĆ) Druga sesja: brak limitu subskrypcji

Długość sesji wynosi 10 minut. Użytkownicy, którzy dokonają pomyślnej subskrypcji w tym oknie czasu będą uprawnieni do subskrypcji.

Obliczenie przydziału i wyniki subskrypcji będą ogłoszone po zakończeniu każdej sesji. Przydział tokenów za pierwszą i drugą sesję zostanie opublikowany w ogłoszeniu każdej rundy sprzedaży tokenów.

Zapraszamy do obserwowania profilu OKEx w serwisie Twitter i OK Jumpstart, gdzie publikowane są najnowsze informacje.

O OK Jumpstart

Jako platforma sprzedaży tokenów OKEx, OK Jumpstart dąży do inkubacji projektów o wysokim potencjale i wspierania przedsiębiorców we wczesnych stadiach przez oferowanie wiarygodnej sprzedaży tokenów wśród globalnej bazy użytkowników. OKB to jedyny token akceptowany na OK Jumpstart.

W przypadku wysokiej jakości projektów i przedsiębiorców we wczesnych stadiach rozwoju uważa się, że model sprzedaży tokenów jest idealnym początkiem rozwoju działalności. Wszystkie projekty na OK Jumpstart notowane są na rynku spot, a te charakteryzujące się wyjątkowo dobrymi wynikami będą miały szansę na notowanie na rynkach C2C i instrumentów pochodnych.

O OKEx

OKEx to wiodąca na świecie giełda wymiany kapitału cyfrowego z siedzibą na Malcie oferująca usługi obrotu kapitałem cyfrowym, w tym obrotu tokenami, opcjami typu futures i perpetual swap oraz index tracker na potrzeby globalnych inwestorów z technologią blockchain. Obecnie giełda ma w swojej ofercie 400 par tokenów i opcji futures, co umożliwia użytkownikom optymalizację strategii. Platforma zapewnia bezpieczne, zaufane i stabilne środowisko na potrzeby obrotu zasobami cyfrowymi i obsługuje miliony klientów z ponad 200 krajów i regionów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/885201/OK_Jumpstart.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpg

SOURCE OKEx