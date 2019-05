OK Jumpstart s'apprête à organiser une 2e vente de tokens d'ALLIVE (ALV) la semaine prochaine

ALLIVE est un « écosystème de santé intelligente basé sur la technologie de la blockchain » dont l'objectif est de fournir des formats normalisés pour l'intégration des données de santé, permettre un nombre élevé d'utilisateurs simultanés, protéger la confidentialité des données grâce à un stockage crypté décentralisé et assurer la compatibilité des extensions. L'équipe ALLIVE s'est associée à Ontology en août 2018 afin de faciliter la collaboration entre les entreprises et le partage de données. Ce partenariat vise à développer un écosystème de santé décentralisé et un réseau de blockchain intelligent.

« Comme toujours, OK Jumpstart évalue le potentiel de chacun des projets et celui d'ALLIVE capture tout simplement l'essence de la technologie de la blockchain en l'appliquant à de nouveaux cas pratiques. C'est un bon exemple de la façon dont la technologie peut transformer les procédures de soins de santé et améliorer nos vies, en rendant par exemple les dossiers médicaux électroniques plus facilement accessibles aux médecins sans sacrifier la sécurité de nos données personnelles », a déclaré Andy Cheung, chef des opérations d'OKEx. « La technologie blockchain a permis à notre système financier de connaître une croissance exceptionnelle, mais le pouvoir de la blockchain est sans limites. Nous pouvons également l'utiliser pour créer une communauté de santé intelligente durable afin d'améliorer l'écosystème de la santé et le rendre plus accessible et plus abordable à tout un chacun. »

Généralement, la population vieillissante est confrontée à une prévalence accrue de maladies chroniques ou de nouvelles maladies et tout le monde n'a pas les moyens d'accéder à des solutions médicales coûteuses ou des traitements ciblés.

Face au coût sans cesse croissant des soins de santé, l'adoption de la technologie de la blockchain permet de réduire efficacement les difficultés liées à la gestion des problèmes médicaux et financiers. En outre, en déployant des efforts continus, il sera possible de construire une base durable pour développer un écosystème de soins de santé abordables, accessibles et de grande qualité dans un avenir proche.

OK Jumpstart améliore les modalités de vente des tokens

Comme annoncé lors de la précédente vente de tokens, OKEx a procédé à quelques modifications afin de permettre à plus d'utilisateurs de participer.

Le processus de souscription-attribution est maintenu, OKB restant l'unique token accepté pour la souscription et le règlement. Il y aura deux sessions de souscription.

Afin de pouvoir participer à la vente de tokens, les participants intéressés doivent détenir un minimum de 500 OKB en moyenne sur 15 jours. Un relevé instantané de chaque compte sera effectué quotidiennement à une heure aléatoire. Plus le nombre d'OKB sera élevé, plus l'attribution sera importante. (Conseil : maintenir ≥ 2500 OKB pendant 15 jours en moyenne permet d'atteindre le coefficient maximal d'attribution.)

1re session : limite de sursouscription

La durée limite de session est de 10 minutes. Toutefois, la session peut se terminer plus tôt une fois la limite de sursouscription atteinte.

(NOUVEAU) 2e session : AUCUNE limite de sursouscription

La durée limite de session est de 10 minutes. Les utilisateurs qui réussissent à s'inscrire dans ce laps de temps auront accès à la souscription.

Le calcul de l'attribution et le résultat de la souscription seront annoncés à la fin de chaque session. L'attribution de tokens pour les 1re et 2e sessions sera communiquée dans l'annonce de vente de tokens de chaque tour.

