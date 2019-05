OK Jumpstart vai lançar segunda venda de tokens para o ALLIVE (ALV) na próxima semana

O ALLIVE é um "ecossistema inteligente de tratamento de saúde baseado em tecnologia de blockchain", que objetiva fornecer formatos padronizados para integração de dados na área de saúde, dar suporte à alta confluência de usuários, proteger a privacidade de dados via armazenamento criptografado e descentralizado e dar suporte à compatibilidade de extensão. A equipe do ALLIVE fez parceria com a Ontology em agosto de 2018, a fim de facilitar a colaboração interempresarial e o compartilhamento de dados. Tal parceria objetiva desenvolver um ecossistema descentralizado de tratamento de saúde e uma rede de blockchain inteligente.

"Como sempre, a OK Jumpstart avalia o potencial de cada projeto que apoia e o ALLIVE simplesmente captura as essências da tecnologia de blockchain, ao aplicá-la a novos casos de uso. Ela estabelece um bom exemplo ao demonstrar como a tecnologia pode transformar procedimentos de tratamento de saúde e melhorar nossas vidas, tal como disponibilizar prontuários médicos eletrônicos mais prontamente, para os médicos acessá-los sem sacrificar a segurança de nossos dados pessoais", disse o diretor de Operações da OKEx, Andy Cheung. "Temos observado o tremendo crescimento que a tecnologia de blockchain traz para nosso sistema financeiro, mas o poder da blockchain é ilimitado. Também podemos usá-la para estabelecer uma comunidade inteligente e sustentável na área de saúde, com o objetivo de aprimorar o ecossistema de tratamento de saúde, de forma que ele seja mais acessível e mais econômico a todos".

Em geral, a população envelhecida enfrenta maior prevalência de doenças crônicas ou de novas doenças e as custosas soluções médicas ou tratamentos dirigidos podem não ser uma opção econômica para todos os pacientes.

Com a alta constante dos custos do tratamento de saúde, a adoção da tecnologia de blockchain pode, efetivamente, minimizar as dificuldades de administrar desafios médicos e financeiros. Além disso, esforços contínuos podem desenvolver uma fundação sustentável para um ecossistema de tratamento de saúde de alta qualidade, econômico e acessível, em um futuro próximo.

Regras aperfeiçoadas da venda de tokens da OK Jumpstart

Como anunciado na venda de tokens anterior, a OKEx adotou umas poucas mudanças para possibilitar a participação de mais usuários.

O processo de distribuição de subscrições irá continuar, com o OKB sendo o único token aceitável para subscrição e acordo. Haverá duas sessões de subscrição.

Os participantes interessados devem deter um mínimo de 500 OKBs por 15 dias em média, para se qualificarem para participar da venda de tokens. Instantâneos de cada conta serão tomados diariamente, a qualquer tempo. Quanto mais OKBs um participante tiver, maior distribuição lhe será alocada. (Dicas: deter ≥ 2.500 OKBs por 15 dias em média pode atingir o coeficiente máximo de distribuição).

1a sessão: limite de subscrição excedente

O limite de tempo da sessão será de 10 minutos. No entanto, a sessão pode terminar mais cedo, uma vez que o limite de subscrição excedente for atingido.

(Novo) 2a sessão: sem limite de subscrição excedente

O limite de tempo da sessão será de 10 minutos. Os usuários que subscreverem com sucesso durante esse limite de tempo estarão qualificados para a subscrição.

O cálculo da distribuição e o resultado da subscrição serão anunciados após o final de cada sessão. A alocação de tokens para a primeira e segunda sessões será divulgada no anúncio de cada rodada de venda de tokens.

