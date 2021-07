Okcoin annonce l'octroi de licences de crypto-monnaies (DABA) à Malte et aux Pays-Bas

Okcoin met désormais l'accent sur le renforcement de sa présence en Europe grâce à de nouvelles embauches et à des partenariats avec des banques

SAN FRANCISCO, 30 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Okcoin , l'une des plateformes de crypto-monnaies à la croissance la plus rapide au monde, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'approbation « de principe » de l'Autorité des services financiers de Malte et l'enregistrement officiel de la Banque centrale des Pays-Bas. Les deux licences de crypto-monnaies (DABA) permettront à Okcoin d'honorer davantage son engagement à bâtir un avenir financier plus inclusif en offrant aux clients européens un accès facile aux crypto-monnaies.

« Nos plans de croissance mondiale accordent une attention particulière à l'Europe, et nous avons renforcé notre équipe de près de 25 personnes en 2021 afin de mieux servir nos clients dans cette région », a déclaré Hong Fang, PDG d'Okcoin. « Nous constatons que les néobanques européennes cherchent de plus en plus à offrir un rendement sur leurs dépôts, et un rapport de PwC a indiqué que 42 % des fonds spéculatifs de crypto-monnaies sont impliqués dans le jalonnement ; nos API et notre produit Earn leur offriront cette possibilité. Grâce à ces licences, nous continuerons à renforcer notre présence de manière agressive en Europe et à ajouter des moyens de paiement et des partenariats avec des banques afin de nous imposer comme un partenaire de confiance pour les clients particuliers et institutionnels. »

Dès que l'Autorité des services financiers de Malte aura donné son approbation officielle, Okcoin sera la seule plateforme d'échange basée aux États-Unis à obtenir une licence de classe 4, qui permet la négociation de crypto-monnaies en plus des services de portefeuille de crypto-monnaies plus généralement disponibles. Cette inscription auprès de la Banque centrale néerlandaise permettra de multiplier les partenariats avec des banques et les intégrations de moyens de paiement dans toute l'Europe. Okcoin assurera le respect des meilleures pratiques et des normes éthiques afin de créer des liens plus étroits entre le système financier et bancaire et l'écosystème des crypto-actifs en pleine expansion.

Ces licences permettent à Okcoin de servir ses clients dans toute l'Europe en tant que bourse réglementée, ouvrant la voie à des partenariats avec des banques et des fournisseurs de paiements locaux afin de faciliter davantage les transactions sur ces marchés, de simplifier la conversion de l'euro en crypto-monnaies et de minimiser les risques liés à la règlementation. Okcoin offre aux clients néerlandais des opérations de négociation de crypto à crypto depuis 2018. En mai 2020, Okcoin s'est enregistré auprès de la Banque centrale néerlandaise (DNB) en tant que fournisseur de services de crypto-monnaie offrant des services de négociation et d'échange de crypto-monnaies et monnaies fiduciaires.

Grâce à ces nouvelles licences et à la présence de clients dans plus de 185 pays, Okcoin dessert désormais plus de pays que n'importe quelle autre bourse de crypto-monnaies basée aux États-Unis. Pour en savoir plus sur Okcoin, veuillez consulter le site Okcoin.com ou suivez Okcoin sur Twitter et LinkedIn.

À propos d'Okcoin

Créée en 2013, Okcoin est l'une des plateformes de crypto-monnaies à la croissance la plus rapide au monde. Soucieuse de bâtir un avenir financier plus inclusif qui crée de la richesse pour tous, Okcoin développe la prochaine génération d'outils afin d'aider toute personne à investir dans les crypto-monnaies et à les négocier facilement et à des frais peu élevés. Okcoin accompagne des millions de clients répartis dans plus de 185 pays, les aidant à profiter des offres de jalonnement et de DeFi et à négocier du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 25 autres crypto-actifs. Basée à San Francisco, Okcoin dispose d'une équipe fonctionnant à distance, répartie à l'échelle mondiale, et de bureaux à Hong Kong, Singapour, Malte, au Japon et en Corée.

