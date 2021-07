Okcoin maakt Cryptocurrency (DABA)-licenties in Malta en Nederland bekend

Okcoin richt zich nu op groeiende Europese aanwezigheid met nieuwe samenwerkingsverbanden voor werving en bankwezen

SAN FRANCISCO, 29 juli 2021 /PRNewswire/ -- Okcoin , een van 's werelds snelstgroeiende cryptocurrency-platforms, heeft vandaag bekendgemaakt de 'In principe'-goedkeuring van de Malta Financial Services Authority en de formele registratie van de Nederlandsche Bank te hebben gekregen. Met de twee licenties voor cryptocurrency (DABA) kan Okcoin zijn streven om een inclusievere toekomst van financiën op te bouwen verder nakomen door de toegang tot cryptocurrency voor Europese klanten te vergemakkelijken.

"Europa is een belangrijke afzetmarkt voor onze wereldwijde groeiplannen en we hebben in 2021 bijna 25 teamleden toegevoegd om onze klanten in deze regio beter van dienst te kunnen zijn", aldus Hong Fang, CEO van Okcoin. "We zien een toenemende trend van Europese neobanken die rendement willen bieden op hun deposito's, en een rapport van PricewaterhouseCoopers benadrukte dat 42% van de wereldwijde crypto-hedgefondsen betrokken is bij 'staking'; onze API's en Earn-product zullen hen deze mogelijkheid bieden. Met deze licenties zullen we onze aanwezigheid in Europa intensief blijven uitbreiden en betalingsrails en bankpartnerschappen toevoegen om ons verder te profileren als een vertrouwde partner voor particuliere en institutionele klanten."

Na formele goedkeuring van de Malta Financial Services Authority, zal Okcoin de enige beurs met hoofdkantoor in de VS zijn die een Klasse 4-licentie ontvangt, waardoor de handel in cryptocurrency mogelijk wordt naast de meer algemeen beschikbare wallet-services voor cryptocurrency. Deze registratie bij De Nederlandsche Bank zal meer bankpartnerschappen en betalingsrailintegraties in heel Europa mogelijk maken. Okcoin zal de naleving van best practices en ethische normen handhaven om betere verbindingen te creëren tussen het financiële en bancaire systeem én het groeiende crypto-ecosysteem.

Met de licenties kan Okcoin klanten in heel Europa bedienen als een gereguleerde beurs, wat de deur opent naar partnerschappen met lokale banken en betalingsproviders om gemakkelijke transacties op deze markten verder te faciliteren, de overdracht van euro naar cryptovaluta te vereenvoudigen en regelgevingsrisico's te minimaliseren. Okcoin bedient sinds 2018 Nederlandse klanten met crypto-naar-crypto-handel. In mei 2020 heeft Okcoin zich bij De Nederlandsche Bank (DNB) geregistreerd als cryptoserviceprovider die crypto-to-fiat handels- en uitwisselingsdiensten aanbiedt.

Met de toevoeging van deze licenties en wereldwijde klanten in meer dan 185 landen, bedient Okcoin nu meer landen dan andere cryptocurrency-uitwisselingen met het hoofdkantoor in de wereld ter wereld. Ga voor meer informatie over Okcoin naar Okcoin.com of volg Okcoin op Twitter en LinkedIn.

Over Okcoin

Okcoin, opgericht in 2013, is een van 's werelds snelstgroeiende cryptocurrency-platforms. Op zoek naar een inclusievere financiële toekomst met welvaart voor iedereen, bouwt Okcoin de volgende generatie tools om iedereen te helpen gemakkelijk en met lage kosten in crypto te investeren en ze te verhandelen. Okcoin ondersteunt miljoenen klanten in meer dan 185 landen en helpt hen te profiteren van 'staking' en DeFi-aanbiedingen en het verhandelen van Bitcoin, Ethereum en meer dan 25 andere crypto-activa. Met het hoofdkantoor in San Francisco beschikt Okcoin over een extern, wereldwijd gedistribueerd team en kantoren in Hong Kong, Singapore, Malta, Japan en Korea.

Related Links

https://www.okcoin.com/us



SOURCE Okcoin