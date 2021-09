Океаническая цивилизация в Китае: фильм "Return to Zai Tun" на National Geographic

Успешное внесение Цюаньчжоу в Список всемирного наследия знаменует собой историческое достижение тогдашнего Восточного морского шелкового пути, считающегося коллективной памятью и всеобщим богатством человечества, которое признается и ценится людьми по всему миру. Документальный фильм "Return to Zai Tun" начинается с названия Цюаньчжоу в древние времена, и в нем рассказывается о прошлом и настоящем Зайтуна, а также об исторических связях.

Будучи выдающимся примером порта Всемирного морского торгового центра и единственной отправной точкой Морского Шелкового пути, признанного ЮНЕСКО, как Цюаньчжоу превратился из маленькой рыбацкой деревни в процветающий город с ключевым морским портом? Каким образом глобальная океаническая торговля на больших расстояниях интегрировала разнообразие мирового общества и культуры и как сделать межкультурное процветание реальностью — каковы исторические движущие силы и гены наследства, лежащие за этим?

Документальный фильм "Return to Zai Tun" может ответить на эти вопросы в двух эпизодах общей продолжительностью 90 минут. Благодаря восточному журналу путешествий Якова из Анконы "The City of Light" («Город света») происходит декодирование восточных особенностей и влияния морской цивилизации Китая с глобальной точки зрения, а также знакомство с разными любящими приключения, смелыми и гостеприимными людьми, родившимися в море.

Документальный фильм был снят и закончен в течение почти четырех лет, что помогло достичь точности передачи исторических фактов и в то же время представить свежий взгляд. Съемочная группа отправилась в более чем 20 стран и регионов для сбора, изучения и сравнения исторических документов о Цюаньчжоу, включая церковную версию «Путешествия Марко Поло», первой печатной версии «Города света».

С этой целью члены съемочной группы опросили ряд ведущих экспертов из Китайской академии общественных наук и Национального музея Китая с целью разъяснения важности деятельности по гражданскому обмену морскими ресурсами, осуществляемой на протяжении долгой истории, и преодоления традиционных знаний. Съемочная команда расширила круг своих достопримечательностей из Цюаньчжоу и следовала по местам важных событий, чтобы разыскать вещественные доказательства и узнать современные истории, создавая многомерную когнитивную систему с Цюаньчжоу в качестве опоры.

В этом документальном фильме также используется это преимущество для того, чтобы сравнить гуманистический дух, народное мастерство с древним обществом для создания картины наследования и развития, новаторства и целостности. Древний порт Зайтун был когда-то крупнейшим портом на Востоке, и его эволюция все еще может вызывать бесконечное вдохновение у современного народа.

Более подробная информация об этом документальном фильме представлена на сайте www.docuchina.cn.

