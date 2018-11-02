OKEx получила титул «Криптовалютная биржа года» от жюри Malta Blockchain Awards

ВАЛЕТТА (VALLETTA), Мальта, 2 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Ведущая мировая биржа цифровых активов OKEx со штаб-квартирой на Мальте получила титул «Криптовалютной биржи года» в ходе первого вручения премии Malta Blockchain Awards. Руководство биржевой площадки получило эту высокую награду на торжественной церемонии, состоявшейся в рамках Мальтийского саммита блокчейна-2018 (Malta Blockchain Summit 2018). Цель новой премии - отметить заслуги и достижения компаний, экспертов и лидеров отрасли, внесших выдающийся вклад в развитие блокчейновых технологий на Мальте.

Лауреат титула «Криптовалютной биржи года» был определён по результатам голосования 32 авторитетных представителей отрасли и руководителей крупных отраслевых компаний, располагающих обширным опытом в сфере блокчейна. На награду были номинированы три биржевых площадки. OKEx удалось обойти своих конкурентов Binance и BitBay.

«Эта награда доставляет особое удовольствие ещё и потому, что символизирует доверие лидеров отрасли и их высокую оценку нашей деятельности. Ещё раз подчеркну, что мы не боимся создавать инновации и дальше будем раздвигать границы возможного, - отметил Эндрю Чанг (Andy Cheung), операционный директор OKEx. -



Почётный титул служит наглядным подтверждением нашего неизменного стремления к переменам в криптовалютной и блокчейновой индустрии. Мы не перестаём самосовершенствоваться и прилагаем все усилия для того, чтобы предоставлять нашим пользователям максимальное удобство, создавать устойчивую экосистему оптимизировать криптовалютную отрасль и, что самое главное, изменять наш мир с помощью блокчейновых технологий. Для нас, как для лидеров в этой сфере, постоянный процесс совершенствования экосистемы - это не только обещание, это наша обязанность».

OKEx - ведущая мировая цифровая биржа, основанная в 2017 году и предоставляющая сервисы трейдинга цифровых активов, включая токены, фьючерсы и индексные фонды, мировым трейдерам сферы блокчейна. В данный момент на этой биржевой площадке представлены свыше 400 трейдинговых пар токенов и фьючерсов, дающих пользователям возможность оптимизировать свои стратегии. Платформа предоставляет надёжную, безопасную и стабильную среду для торговли цифровыми активами, обслуживая миллионы клиентов из более чем 100 стран мира.

Ссылка на визуальные приложения: https://drive.google.com/drive/folders/1nPbWS6T7otM9uoUdqvJTgRiy4jh1U3oL?usp=sharing

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