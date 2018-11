OKEx, au cœur de la Premier League anglaise

« Le football parle une langue universelle, reliant et fédérant les gens par-delà les frontières. La technologie des chaînes de blocs partage les mêmes valeurs fondamentales. Nous sommes absolument ravis d'observer que la technologie numérique est chaque jour plus acceptée et adoptée dans le secteur sportif et nous sommes fiers d'en faire partie », a déclaré Andy Cheung, le directeur des opérations d'OKEx. « À travers les matchs, nous souhaitons établir un lien avec le public, l'amener à en savoir plus sur les applications de la technologie numérique et nous sommes heureux d'envisager un partenariat sur le long terme pour soutenir ce sport. »

Pour fêter cette initiative, OKEx lancera une campagne Catch Us in the English Premier League (Surprenez-nous dans la Premier League anglaise) !, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 décembre 2018. Les amateurs de football qui photographient le panneau publicitaire numérique d'OKEx dans l'un des prochains matchs et le partagent sur le compte Twitter d'OKEx pourront gagner 50 USDT. Au cours des prochains matchs de Premier League, il suffit de suivre les étapes ci-dessous pour gagner 50 USDT. Trois gagnants seront choisis et annoncés sur le compte Twitter d'OKEx, le 10 décembre 2018.

Étapes à suivre :

1. Photographiez le panneau publicitaire numérique d'OKEx durant le match (sur votre écran ou sur place !)

2. Partagez-le sur le compte Twitter d'OKEx

3. Suivez le compte Twitter d'OKEx et re-tweetez le message

Consultez le calendrier ci-dessous pour vous joindre à la campagne Catch Us in the English Premier League ! :

Match DATE JOUR AFC Bournemouth - Arsenal 25/11/2018 Dimanche Huddersfield Town - Brighton & Hove Albion 01/12/2018 Samedi Wolverhampton Wanderers - Chelsea 05/12/2018 Mercredi AFC Bournemouth - Liverpool 08/12/2018 Samedi

À propos d'OKEx

OKEx est une bourse d'actifs numériques de premier plan, basée à Malte, proposant aux négociateurs internationaux des services d'échange d'actifs numériques, dont l'échange de tokens, la négociation de contrats à terme et un fonds indiciel, grâce à la technologie des chaînes de blocs. Actuellement, la plateforme boursière offre plus de 400 paires d'échange de tokens et contrats à terme, ce qui permet aux utilisateurs d'optimiser leurs stratégies. La plateforme propose un cadre sûr, fiable et stable pour les échanges d'actifs numériques et est au service de millions de clients de plus de 100 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/788834/Catch_us_in_the_English_Premier_League.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEX_Logo.jpg

