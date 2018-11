OKEx cobra protagonismo en la Premier League inglesa

Para celebrar esta iniciativa, OKEx pone en marcha la campaña Catch Us in the English Premier League (Píllanos en la Premier League inglesa) desde hoy hasta el 10 de diciembre de 2018. Los aficionados al fútbol que capturen el banner digital de OKEx en uno de los siguientes partidos y compartan la imagen en la cuenta Twitter de OKEx tendrán la oportunidad de ganar 50 USDT. En los próximos partidos de la liga inglesa (EPL, por sus siglas en inglés), los participantes pueden simplemente seguir los siguientes pasos para ganar 50 USDT. El 10 de diciembre de 2018 se seleccionará y se anunciará a tres ganadores en la cuenta de Twitter de OKEx.

Pasos:

1. Captura el banner digital de OKEx durante el partido (¡en pantalla o en el estadio!)

2. Difúndelo en la cuenta Twitter de OKEx

3. Sigue a OKEx en Twitter y retuitea el comentario

A continuación tienes el calendario para poder participar en la campaña Catch Us in the English Premier League!:

Partido FECHA DÍA AFC Bournemouth vs Arsenal 25/11/2018 Domingo Huddersfield Town vs Brighton & Hove Albion 01/12/2018 Sábado Wolverhampton Wanderers vs Chelsea 05/12/2018 Miércoles AFC Bournemouth vs Liverpool 08/12/2018 Sábado

OKEx es una bolsa de activos digitales líder en el mundo con sede en Malta, que ofrece a operadores internacionales servicios de comercio de activos digitales, tales como el comercio de fichas (tokens), el mercado de futuros y un rastreador de índices, con tecnología de blockchain. Actualmente, esta bolsa ofrece más de 400 pares de operaciones de token y futuros, gracias a lo que los usuarios pueden optimizar sus estrategias. La plataforma proporciona un entorno seguro, fiable y estable para el comercio de activos digitales y a tiende a millones de clientes de más de 100 países.

