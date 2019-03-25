OKEx демонстрирует уверенность в перспективах британского рынка, несмотря на неопределенность ситуации с Брекситом

В ходе обмена экспертными мнениями лидеры криптовалютной сферы провели углубленный информативный диалог, посвященный препятствиям для внедрения криптовалют в Великобритании. Участники дискуссии, в число которых вошли генеральный директор NapoleonX Стефан Ифра (Stephan Ifrah), основатель The Crypto Clubs Джек Пауэр (Jack Power), генеральный директор CoinBurp Пит Вуд (Pete Wood), генеральный директор и основатель Stasis Георгий Клумов, а также генеральный директор и соучредитель Swarm Fund Филипп Пипер (Philipp Pieper) , отметили, что стабильный правовой климат имеет ключевое значение для следующей волны роста на рынке цифровых активов. Блокчейн-технологии продолжают свою экспансию как в Великобритании, так и по всему миру, требуя незамедлительных мер по ускоренной разработке и внедрению нормативно-правовой базы.

С2С-трейдинг на рынке британского фунта (GBP)

Развивая мысль лидеров криптовалютной сферы, необходимо отметить, что платформа С2С-трейдинга от OKEx поддерживает Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). После прохождения процедуры верификации KYC 1-го уровня трейдеры получают статус авторизованных торговцев и право открывать заявки, а затем подключают свой аккаунт к действующему счету в британском банке и номеру мобильного телефона.

Приглашаем всех желающих в ряды трейдеров OKEx - совершайте эффективные сделки при поддержке высококлассного сервиса

Авторизованные торговцы С2С-платформы OKEx пользуются рядом уникальных привилегий. Например, они получают эксклюзивные права на свободную рекламу для поддержки эффективного трейдинга, отличительный знак (синюю метку), официально подтверждающий их статус проверенных трейдеров, а также доступ к индивидуальному клиентскому сервису, позволяющему решать любые вопросы в кратчайшие сроки. Узнать больше о статусе авторизованного торговца можно здесь .

«Нам очень нравится наблюдать за расширением криптовалютного сообщества. Великобритания входит в число мировых лидеров по темпам роста криптовалютной сферы. Отмечая столь значительный потенциал, мы хотим удовлетворить потребности регионального рынка и именно поэтому внедрили поддержку GBP на нашей С2С-платформе, - прокомментировал операционный директор OKEx Энди Чанг (Andy Cheung). - Невзирая на неопределенность ситуации с Брекситом, мы с оптимизмом оцениваем перспективы криптовалютного рынка, способного стать новой экономической возможностью для евро и фунта».

Бонусы за сделки с фунтами на C2С-платформе

Биржа OKEx представит промо-акцию по случаю запуска сервисов трейдинга с использованием британского фунта на C2C-платформе. По условиям стартующей 26 марта 2019 года акции, первые 200 трейдеров с совокупной продолжительностью размещения заказов на рынке GBP не менее 8 часов получат вознаграждение в размере 10 USDT.

Для участия в акции трейдерам необходимо просто разместить заявку на покупку и продажу с использованием фунта стерлингов (в любой торговой паре) и накопить более 8 часов размещения заказов на протяжении периода промо-кампании. Бонус будет зачислен на счета трейдеров OKEx к 12 апреля 2019 года. Ознакомиться с подробными условиями промо-акции можно здесь .

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - разместите заявку на покупку-продажу GBP и получите бонус в USDT!

О бирже OKEx

OKEx - ведущая мировая биржа цифровых активов со штаб-квартирой на Мальте, предоставляющая мировым трейдерам полный комплекс сервисов, включая торговлю токенами, фьючерсами, индексными фондами, сделки бессрочного свопа с применением блокчейн-технологий. В данный момент на этой биржевой площадке представлены свыше 400 трейдинговых пар токенов и фьючерсов, дающих пользователям возможность оптимизировать свои стратегии. Платформа предоставляет надёжную, безопасную и стабильную среду для торговли цифровыми активами, обслуживая миллионы клиентов из более чем 200 стран мира.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/839902/OKEX_C2C_GBP_Market_Maker_Rewards.jpg

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