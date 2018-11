OKEx est nommée « plateforme boursière de cryptomonnaie de l'année » lors des Malta Blockchain Awards

LA VALLETTE, Malte, 2 novembre 2018 /PRNewswire/ -- OKEx, la plateforme boursière leader mondial d'actifs numériques basée à Malte, a été reconnue comme plateforme boursière de cryptomonnaie de l'année lors de la première édition des Malta Blockchain Awards (les prix blockchain de Malte). Le prix a été présenté au cours de la cérémonie qui a eu lieu durant le sommet blockchain 2018 de Malte pour saluer les sociétés, les experts et les dirigeants qui ont fait une contribution exceptionnelle au développement de la technologie blockchain à Malte.

Le prix de plateforme boursière de cryptomonnaie de l'année est jugé par 32 leaders et dirigeants du secteur combinant leur expérience dans l'industrie de la blockchain. Trois plateformes boursières étaient nominées dans la catégorie. OKEx s'est distinguée des autres finalistes Binance et BitBay.

« Ces prix sont particulièrement satisfaisants, car ils reflètent un vote de confiance de la part de leaders de l'industrie qui reconnaissent nos efforts en cours. Comme nous l'avons dit, nous osons innover et continuerons à repousser les limites de ce qui est possible », a déclaré Andy Cheung, responsable des opérations d'OKEx.

« Recevoir cet honneur est vraiment un témoignage de nos efforts incessants pour apporter des changements dans l'industrie des cryptomonnaies et de la blockchain. Nous ne cessons jamais d'innover pour créer la meilleure expérience utilisateur, construire un écosystème robuste, améliorer l'industrie des cryptomonnaies, et surtout, révolutionner notre monde grâce à la technologie blockchain. En tant que leader, continuer à améliorer l'écosystème n'est pas seulement notre promesse, c'est aussi notre responsabilité. »

OKEx est une plateforme boursière leader mondial d'actifs numériques fondée en 2017, proposant aux négociateurs internationaux des services d'échange d'actifs numériques, y compris l'échange de tokens, la négociation de contrats à terme et un fonds indiciel grâce à la technologie blockchain. Actuellement, la plateforme boursière offre plus de 400 paires d'échange de tokens et contrats à terme, ce qui permet aux utilisateurs d'optimiser leurs stratégies. La plateforme propose un environnement sûr, fiable et stable pour les échanges d'actifs numériques et sert des millions de clients de plus de 100 pays.

