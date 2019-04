OKEx, główna giełda kryptowalut, poszerza obrót walutami tradycyjnymi i cyfrowymi na rynkach europejskich przez nowe waluty: euro, lirę i rubla

– Dążymy do budowy solidnego ekosystemu kryptowalut, dlatego też nigdy nie poprzestaniemy w dążeniach do poszerzania adopcji kryptowalut. Ekspansja bardzo nas cieszy ponieważ nasza platforma C2C krzewi zakup i sprzedaż aktywów cyfrowych w Europie poprzez wprowadzenie nowych walut – skomentował Andy Cheung, dyrektor operacyjny w OKEx. – Jest to duży krok do przodu. Biorąc pod uwagę niedawny skok w wartości Bitcoin, cały rynek kryptowalut wysyła znaczący sygnał. Wierzymy we wzrost i rozwój technologii blockchain w ramach trendu zwyżkowego – dodał dyrektor.