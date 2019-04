OKEx kündigt zweiten Token-Verkauf im April an

Nutzer werden aufgefordert, OKEx auf Twitter zu besuchen und dort ihre Vorschläge zu machen, wie die Regeln des OK Jumpstart Token Sale verbessert werden können. Als ein „Token" der Wertschätzung werden die 5 besten Beiträge am 18. April 2019 jeweils mit 10 USDT belohnt.

Um Vorschläge zu machen, gehen Sie bitte auf diesen Twitter-Post.

https://support.okex.com/hc/en-us/articles/360026579132

Informationen zu OKEx

OKEx ist eine weltweit führende Börse für digitale Vermögenswerte mit Firmensitz in Malta. Das Unternehmen bietet Händlern in aller Welt umfassende, auf digitale Vermögenswerte bezogene Handelsdienstleistungen per Blockchain-Technologie an, darunter Token-Handel, den Handel von Futures, Perpetual-Swap-Handel und Index-Tracker. Aktuell bietet die Börse mehr als 400 Paarungen für Token- und Terminhandel, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Strategien zu optimieren. Die Plattform bietet eine sichere, zuverlässige und stabile Umgebung für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und unterstützt Millionen Kunden aus über 200 Ländern und Regionen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/870900/OKEx_OK_Jumpstart.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpg

Related Links

https://www.okex.com



SOURCE OKEx