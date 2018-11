OKEx nomeada "Bolsa de Criptomoedas do Ano" na Premiação de Blockchain de Malta

VALLETTA, Malta, 2 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A OKEx, bolsa de ativos digitais líder mundial de mercado, sediada em Malta, recebeu o prêmio "Bolsa de Criptomoedas do Ano" (Crypto Exchange of the Year), na primeira edição da Premiação de Blockchain de Malta. O prêmio foi entregue em cerimônia realizada durante a Cúpula de Blockchain de Malta de 2018 (Malta Blockchain Summit 2018), para reconhecer empresas, especialistas e líderes que deram uma contribuição excepcional ao desenvolvimento da tecnologia de blockchain em Malta.

O prêmio Bolsa de Criptomoedas do Ano é julgado por 32 líderes e executivos do setor, com experiências combinadas no setor de blockchain. Três bolsas foram indicadas na categoria. A OKEx se destacou das demais finalistas, a Binance e a BitBay.

"Essa premiação é particularmente gratificante, porque ela reflete o voto de confiança dos líderes do setor, que reconhecem nossos esforços contínuos. Como dissemos, nós ousamos inovar e continuar forçando os limites do que é possível", disse o diretor de Operações da OKEx, Andy Cheung.

"O recebimento dessa homenagem é realmente uma comprovação de nosso esforço incessante para produzir mudanças no setor de criptomoedas e blockchain. Nunca paramos de inovar, para criar a melhor experiência do usuário, desenvolver um ecossistema robusto, melhorar o setor de criptomoedas e, acima de tudo, revolucionar nosso mundo com a tecnologia de blockchain. Como líder, continuar a melhorar o ecossistema não é apenas nossa promessa. É também nossa responsabilidade".

A OKEx é uma bolsa de ativos digitais líder mundial de mercado, fundada em 2017, que oferece serviços de negociações (trading) de ativos digitais, incluindo negociações de tokens e de futuros, além do rastreador de índices para negociadores globais com tecnologia de blockchain. Atualmente, a bolsa oferece mais de 400 pares de negociação de tokens e futuros, capacitando os usuários para otimizar suas estratégias. A plataforma fornece um ambiente seguro, confiável e estável para negociações de ativos digitais, servindo milhões de clientes de mais de 100 países.

