OKEx toma o palco central da Primeira Divisão Inglesa

"O futebol é uma língua universal, ele conecta e unifica pessoas além das fronteiras. A tecnologia blockchain compartilha dos mesmos valores essenciais. Estamos muito animados de ver que a tecnologia digital vem sendo mais aceita e adotada na indústria dos esportes, e temos orgulho de ser parte dela", disse Andy Cheung, diretor de Operações da OKEx. "Por meio dos jogos, nós queremos nos conectar com o público, fazendo com que ele saiba mais a respeito dos aplicativos da tecnologia digital, e torcemos pela exploração de uma parceria de longo prazo para apoio ao esporte".

Para celebrar esta iniciativa, a OKEx vai lançar uma campanha, "Catch Us in the English Premier League!" (em português, "Capture-nos na Primeira Divisão Inglesa!"), que começa de hoje até 10 de dezembro de 2018. Os fãs do futebol que capturarem o banner digital da OKEx em algum dos jogos abaixo – e compartilharem a imagem no Twitter da OKEx – terão a chance de ganhar 50 USDT. Nas próximas partidas da Primeira Divisão Inglesa (EPL, em inglês), os participantes podem simplesmente seguir os passos a seguir para ganhar 50 USDT. Em 10 de dezembro de 2018, três ganhadores serão escolhidos e anunciados no Twitter da OKEx.

Passos:

1. Capture o banner digital da OKEx (em telas ou no estádio!)

2. Compartilhe no Twitter da OKEx

3. Siga o Twitter da OKEx e retuíte o post.

Siga o cronograma abaixo para participar da campanha "Catch Us in the English Premier League!":

Partida DATA DO JOGO DIA AFC Bournemouth X Arsenal 25/11/2018 Domingo Huddersfield Town X Brighton & Hove Albion 01/12/2018 Sábado Wolverhampton Wanderers X Chelsea 05/12/2018 Quarta-feira AFC Bournemouth X Liverpool 08/12/2018 Sábado

Sobre a OKEx

A OKEx é uma bolsa líder mundial de ativos digitais com sede em Malta que, com a tecnologia blockchain, oferece serviços de negociação de ativos digitais a exemplo de negociação de tokens, negociação de futuros e rastreamento de índices para negociadores (traders) globais. A bolsa atualmente oferece mais de 400 pares de tokens e de negociação de futuros, permitindo que os usuários aperfeiçoem suas estratégias. A plataforma oferece um ambiente seguro, confiável e estável para negociação de ativos digitais, atendendo a milhões de clientes de mais de 100 países.

