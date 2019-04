OKEx, une bourse de premier plan pour les cryptomonnaies, se diversifie en proposant des échanges entre monnaies fiduciaires et tokens pour les marchés européens avec l'euro, la livre et le rouble

« Nous nous efforçons de construire un écosystème solide pour les cryptomonnaies et c'est pourquoi nous ne cesserons jamais de nous diversifier et de favoriser l'adoption des cryptomonnaies. Nous sommes tellement heureux de notre expansion, car notre plateforme C2C permet dorénavant l'achat et la vente d'actifs numériques à travers l'Europe avec les nouvelles monnaies prises en charge », a déclaré Andy Cheung, directeur des opérations d'OKEx. « Il s'agit d'une étape importante. Compte tenu de la récente reprise du prix du Bitcoin, l'ensemble du marché des cryptomonnaies envoie un signal fort. Nous croyons en la croissance et le développement de la technologie blockchain avec cette tendance à la hausse ».

De nouvelles devises, l'euro, la livre turque et le rouble russe sont ajoutées aux échanges C2C

Les marchés de l'euro (EUR), de la livre turque (TRY) et du rouble russe (RUB)sont désormais disponibles sur la plateforme C2C OKEx. Les utilisateurs peuvent à présent placer des commandes avec des taux de change et des méthodes de paiement qu'ils choisissent eux-mêmes afin d'acheter ou de vendre des actifs financiers virtuels avec des monnaies fiduciaires et également profiter d'un marché à faible volatilité et sans frais de transaction*. Le service d'échange C2C OKEx est l'une des offres de services les plus populaires. Ce service propose une plateforme décentralisée pour l'achat et la vente deBitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC). Pour réaliser des échanges sur la plateforme C2C, les utilisateurs n'ont qu'à remplir quelques étapes simples, dont une vérification KYC de niveau 1, mais aussi l'association d'un compte bancaire local valide et d'un numéro de téléphone portable.

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, OKEx propose désormais une assistance multilangues qui compte actuellement dix langues différentes sur son site web : anglais, turc, allemand, mandarin traditionnel, espagnol, français, russe, thaï, vietnamien et indonésien.

Recrutement mondial de commerçants C2C désignés

Pour les débutants du milieu des actifs numériques, l'échange C2C est une plateforme idéale pour qu'ils découvrent le marché des actifs numériques. Pour les utilisateurs professionnels, un programme de commerçant désigné est spécialement conçu à leur intention avec des privilèges exclusifs, y compris :

Nombre de visites accru : Nombre de visites accru en provenance de la plateforme de négociation d'OKEx et d'autres canaux officiels

Assistance client privée : assistance client exclusive pour les commerçants

Label premium : Un label « V » exclusif sur le nom d'utilisateur pour indiquer un haut niveau de crédibilité

Privilèges divers : Assistance pour un large éventail de services de négociation, des opportunités de publicité et des services de négociation flexibles

Affichage prioritaire sur les carnets d'ordres

Possibilité de définir librement des filtres pour les contreparties

Pour plus d'informations sur le recrutement mondial de commerçants C2C désignés, rendez-vous ici.

Pour en savoir plus sur les échanges C2C OKEx, rendez-vous ici .

*À l'exception du marché du renminbi chinois (CNY)

À propos d'OKEx

OKEx est une plateforme d'échanges d'actifs numériques leader mondial basée à Malte qui propose aux négociateurs internationaux des services d'échange d'actifs numériques complets, y compris l'échange de tokens, la négociation de contrats à terme, les échanges perpétuels (perpetual swap) et un fonds indiciel grâce à la technologie blockchain. Actuellement, la plateforme d'échanges offre plus de 400 paires d'échange de tokens et contrats à terme, ce qui permet aux utilisateurs d'optimiser leurs stratégies. La plateforme propose un environnement sûr, fiable et stable pour les échanges d'actifs numériques et sert des millions de clients de plus de 200 pays et régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/870866/OKEx_C2C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpg

SOURCE OKEx