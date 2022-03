Ola Electric accueille l'ancien PDG de LG Chem Power, Prabhakar Patil, au sein de son conseil d'administration

En souhaitant la bienvenue au Dr Patil au sein du conseil d'administration d'Ola Electric Mobility, Bhavish Aggarwal, fondateur et PDG d'Ola , a déclaré : « Nous investissons massivement dans la R&D afin de créer des technologies cellulaires avancées et d'investir dans la production de batteries à grande échelle. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec le Dr Prabhakar, alors que nous nous concentrons et investissons davantage dans la recherche avancée sur les cellules ainsi que dans la production à grande échelle afin de concevoir les meilleures technologies de batteries ici même en Inde et de créer un pôle mondial de véhicules électriques avec notre Futurefactory en son centre ».

Il a ajouté : « Nous avons déjà demandé à bénéficier du programme PLI du gouvernement indien, d'un montant de 2,4 milliards de dollars, pour développer des cellules de pointe et nous allons mettre en place une centrale de production de cellules révolutionnaires d'une capacité maximale de 50 GWh, ici même en Inde. L'expertise du Dr Prabhakar nous aidera à accélérer le processus de mise sur le marché de cellules conçues et fabriquées localement ».

Dans le cadre des plans de l'entreprise visant à intensifier sa R&D primaire dans la chimie et la fabrication de cellules avancées, ainsi que dans d'autres technologies de batteries et de nouveaux systèmes d'énergie, Ola Electric recherche des opportunités dans le monde entier en vue d'investissements stratégiques dans des entreprises spécialisées dans la recherche sur la chimie avancée des cellules, ainsi que dans d'autres technologies de batteries qui permettront à l'entreprise de fournir une plus forte densité et de meilleures performances de batterie pour sa future gamme de VE à deux et quatre roues.

En rejoignant le conseil d'administration d'Ola Electric Mobility, le Dr Patil a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'Ola et de faire tout mon possible pour soutenir leur quête de transformation fondamentale des principaux segments du système de mobilité électrique de l'Inde afin de le rendre durable et autonome ».

Le Dr. Prabhakar Patil rejoint M. Arun Sarin, ancien PDG de Vodafone Group, M. B V R Subbu, ancien président de Hyundai Motor India, M. Sumer Juneja, associé directeur de SoftBank Vision Fund, M. Jaime Ardila Gomez, ancien vice-président exécutif et président sud-américain de General Motors, Mr TVG Krishnamurthy et Bhavish Aggarwal, fondateur et PDG d'Ola au Conseil d'Administration de la société.

Voici un lien vers l'article de blog de Bhavish Aggarwal, fondateur et PDG d'Ola : https://blog.olaelectric.com/ola-electric-appoints-former-lg-chem-power-ceo-prabhakar-patil-to-its-board/

À propos d'Ola

Ola est la plus grande plateforme de mobilité en Inde. Ola a révolutionné la mobilité urbaine en la rendant disponible à la demande pour plus d'un milliard de personnes sur 3 continents. Aujourd'hui, Ola continue de faire évoluer le monde vers une mobilité durable grâce à sa plateforme de covoiturage et à ses véhicules électriques de pointe fabriqués dans sa Futurefactory, l'usine de deux roues la plus grande, la plus avancée et la plus durable au monde. Ola exploite également sa nouvelle plateforme de commerce de véhicules avec Ola Cars, qui permet aux consommateurs d'acheter, de vendre et de disposer de véhicules de manière transparente et numérique. Ola se consacre à la transition du monde vers la mobilité durable et à rendre le monde meilleur que nous l'avons trouvé.

