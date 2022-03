Ola Electric effectue un investissement stratégique dans StoreDot, une entreprise israélienne qui propose une technologie de recharge ultra-rapide

BENGALURU, Inde, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- Ola Electric, le principal fabricant de véhicules électriques (VE) en Inde, a investi dans la société israélienne de technologie de batterie StoreDot, qui est un pionner dans le domaine des batteries à charge ultra-rapide (XFC).

Cet investissement dans StoreDot est le premier d'une série d'investissements stratégiques mondiaux prévus par Ola Electric, qui cherche à intensifier ses activités de R&D centrales en chimie et en fabrication de batteries avancées, ainsi que dans d'autres technologies de batteries et systèmes énergétiques innovants.

En investissant dans StoreDot, Ola Electric aura accès à la technologie de pointe qu'est la batterie XFC développée par StoreDot. Cette technologie permettant de charger une batterie de 0 à 100 % en seulement 5 minutes. Ola aura également l'exclusivité sur la fabrication des batteries intégrant la technologie de charge rapide de StoreDot en Inde.

La société prévoit de créer une « gigafactory » en Inde pour la fabrication de batteries afin de répondre à la demande générée par sa Futurefactory, la plus grande usine de deux roues au monde, et a déjà fait une offre dans le cadre du programme gouvernemental PLI pour le stockage de batteries à chimie avancée.

Bhavish Aggarwal, fondateur et PDG d'Ola, a déclaré : « Nous sommes engagés auprès de Mission Electric et nous avons pour objectif d'accélérer la transition mondiale vers la mobilité électrique. Notre ambition est de construire un écosystème complet pour les VE, ici, en Inde. L'avenir des VE repose sur des batteries plus performantes, plus rapides et à haute densité énergétique, capables de se recharger rapidement et de fournir une plus grande autonomie. Nous avons augmenté nos investissements dans les technologies de piles et de batteries de base, renforcé nos capacités internes en recrutant des talents originaires du monde entier, et établi des partenariats avec des entreprises mondiales qui réalisent des travaux de pointe dans ce domaine. Notre partenariat avec StoreDot, un pionnier des technologies de batteries à charge ultra-rapide, revêt une importance stratégique et constitue une première parmi tant d'autres. »

Le docteur Doron Myersdorf, PDG de StoreDot, a ajouté : « Nous sommes extrêmement heureux de conclure ce partenariat stratégique avec Ola. Nos deux entreprises s'engagent à créer un monde sans émissions, où l'air respiré serait pur, et à faire en sorte que les conducteurs de VE n'aient plus à s'inquiéter des temps de charge ou de l'autonomie. Le projet d'Ola Electric d'introduire les batteries à charge ultra-rapide de StoreDot en Inde et d'en fabriquer pour sa gamme de VE offrira aux conducteurs de véhicules électriques en Inde une autonomie et une vitesse de charge nettement supérieures. Nous offrons également à nos clients une feuille de route technologique claire, sans battage publicitaire, qui s'étendra loin dans l'avenir et qui devrait permettre d'atteindre une autonomie de 160 km en seulement deux minutes de charge, d'ici une décennie. »

StoreDot est la première société à avoir développé une technologie de batterie pour VE à charge ultra-rapide (5 minutes) et envisage une production de masse d'ici quelques années. StoreDot travaille également sur une technologie « 2 minutes de charge » qui devrait être commercialisée dans les 10 prochaines années. Sa technologie d'anode en silicium constitue une amélioration considérable par rapport aux batteries lithium-ion classiques et permet de réduire le temps de charge des VE, qui passe de plusieurs heures à seulement 5 minutes.

À propos d'Ola

Ola est la plus grande plateforme de mobilité en Inde et l'une des plus grandes sociétés de transport de personnes au monde. Ola a révolutionné la mobilité urbaine en la rendant disponible à la demande pour plus d'un milliard de personnes sur 3 continents. Aujourd'hui, Ola continue de faire évoluer le monde vers une mobilité durable grâce à sa plateforme de covoiturage et à ses véhicules électriques de pointe fabriqués dans sa Futurefactory, l'usine de deux roues la plus grande, la plus avancée et la plus durable au monde. Ola se consacre à la transition du monde vers la mobilité durable et à rendre le monde meilleur que nous l'avons trouvé.

