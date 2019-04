Olon annonce la finalisation de l'acquisition de l'usine de Mahad en Inde

MILAN, le 5 avril 2019 /PRNewswire/ -- OlonS.p.A., fournisseur de médicaments génériques et entreprise dédiée à la fabrication et au développement en sous-traitance (CDMO) de substances actives pharmaceutiques (API) de premier plan mondial, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de l'usine de production de Mahad, en Inde.

Après une période de transition intensive qui a débuté le 4 septembre, Olon India amorcera pour de bon l'ensemble de ses activités le 1er avril prochain conformément à la stratégie d'Olon S.p.A.

Paolo Tubertini, PDG d'Olon, a commenté : « Avec cette acquisition, Olon atteint une nouvelle étape majeure de notre stratégie de croissance. »

Avec l'acquisition de la division dédiée aux substances chimiques de Ricerca Biosciences pendant le courant de l'année 2017, et de Capua BioServices S.p.A., fournisseur mondial de services CDMO dans le domaine de la fermentation microbienne en janvier 2019, nous avons réalisé un pas de plus dans notre plan stratégique. Par cette acquisition, Olon a finalisé avec succès son plan de développement sur 3 ans. Nous allons maintenant passer à l'objectif suivant : jouer un rôle important dans la fabrication d'API biologiques.

M. Claudio Massari, PDG d'Olon India, a déclaré : « Un nouveau voyage très important va débuter pour le site de Mahad avec la nouvelle société Olon API India Pvt Ltd. Je suis impatient de voir évoluer cette société en Inde, afin qu'elle devienne l'une des plus importantes dans le domaine de la fabrication d'API non seulement pour le marché indien mais pour le monde entier. Cette excellente installation, dotée de personnes expérimentées et talentueuses, me rend fier de diriger Olon India, et je suis persuadé du succès durable de l'entreprise. »

Suite à la séparation d'avec Sandoz, dans le cadre de l'accord d'achat d'actifs, les parties se sont engagées à signer un contrat d'approvisionnement à long terme afin de garantir l'approvisionnement continu de produits Sandoz fabriqués à Mahad. Le principal produit de l'usine est la rifampicine, que l'on utilise pour traiter plusieurs types d'infections bactériennes, notamment la tuberculose, et son dérivé.

Olon a l'intention d'investir dans le site et de poursuivre les opportunités de développement commercial afin d'optimiser l'exploitation de l'usine et d'élargir sa clientèle.

La nouvelle société Olon API India Pvt Ltd. a déjà lancé un projet d'investissement important, établissant un nouveau siège à Bombay, engageant des personnes supplémentaires, améliorant l'organisation et la présence sur le marché indien et amorçant un transfert technologique introduisant une nouvelle production sur le site de Mahad.

Le site de Mahad, qui fournit des produits à Sandoz, une division du groupe Novartis, est une installation de fabrication d'API établie et réputée en Inde possédant une capacité de réaction de 580 m3 et comptant environ 270 employés. Ce site fournit de nombreux médicaments salvateurs au système de santé indien et à des patients dans le monde entier, avec un chiffre d'affaires pour l'exercice 2018 équitablement réparti entre l'Inde et les marchés étrangers.

À propos d'Olon

Olon est une société italienne leader dans la production de substances actives pharmaceutiques (API) via des processus de synthèse et biologiques visant à répondre aux exigences du marché des médicaments génériques et des entreprises dédiées à la fabrication et au développement en sous-traitance (CDMO).

L'unité Dossier complète ses activités. Son équipe de professionnels dévoués s'occupe de la mise au point de formulations de médicaments finis (FDF) et de la préparation du dossier Documents techniques communs (CTD).

Son chiffre d'affaires s'élevait à 400 millions $ en 2018, avec plus de 230 API (dont 20 sous CMO) pour le marché générique et 33 intermédiaires chimiques (sous CMO).

Olon détient environ 155 DMF actifs en provenance des États-Unis et 69 certificats de conformité accordés et est capable de gérer plusieurs technologies de processus particulières, telles que la fluoration, la carbonylation et la fermentation.

Avec 2 000 employés, dont 200 dans l'équipe de recherche et développement spécialisée, Olon propose des packages et des services intégrés complets afin de soutenir le développement complet des API, en se basant sur une solide connaissance des processus tant chimiques que biologiques, tous conformes aux bonnes pratiques de production et bénéficiant d'une couverture réglementaire.

Olon, dont le siège social est situé à Rodano (Milan, Italie), compte 10 usines de fabrication, dont 8 situées en Italie, 1 en Espagne et 1 aux États-Unis, toutes conformes aux normes internationales, et 3 succursales à Hambourg (Allemagne), Florham Park NJ (États-Unis) et Shanghai (Chine).

Les sites de fabrication sont contrôlés régulièrement par les plus importantes autorités nationales et internationales et audités régulièrement par nos partenaires et clients. Les installations sont inspectées par la FDA et auto-identifiées en vertu de la GDUFA.

