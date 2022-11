OLON, FOURNISSEUR INTERNATIONAL D'API, PUBLIE LE NOUVEAU RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022, QUI CONFIRME LES PROGRÈS RÉALISÉS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES DOMAINES DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT, DES RESSOURCES HUMAINES, DE L'ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA PRODUCTION

« Notre ambition est de promouvoir une production plus durable d'API, répondant aux normes de qualité les plus élevées » Paolo Tubertini, PDG du groupe, a commenté : « Pour y parvenir, nous investissons dans les personnes, dans l'innovation et dans les processus technologiques, en approuvant les objectifs de développement durable proposés par l'Agenda 2030 des Nations unies »

MILAN, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Olon, fournisseur international d'API, est fier de publier le rapport annuel sur la durabilité de l'entreprise pour 2022, qui détaille l'engagement de la société mondiale envers les personnes, la planète et les communautés dans lesquelles elle opère. Le rapport souligne les progrès substantiels réalisés dans les domaines d'intérêt - réduire l'empreinte sur l'environnement, créer une chaîne d'approvisionnement mondiale durable, inclure la diversité des personnes, engager les communautés et les parties prenantes, promouvoir les processus de fabrication les plus avancés et durables.

« Après la publication en 2021 de notre premier Manifeste sur la durabilité, il s'agit d'une déclaration claire et d'un document directeur représentant que nous poursuivons notre vision de la croissance durable. Il s'agit d'une prise de responsabilité envers les clients, les partenaires et les employés. Notre vision est d'être un leader mondial de la production d'API d'un point de vue commercial, social et éthique. Nous continuerons à lancer de nouvelles initiatives pour réaliser nos ambitions futures », a déclaré Paolo Tubertini.

Le rapport complet est disponible ici : https://olonspa.com/we-are-olon#sustainability

Olon Group est un leader mondial dans le développement et la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour les CDMO et les génériques, un partenaire fiable et préférentiel pour les marchés de la pharmacie, de la biotechnologie et des ingrédients de spécialité. Avec un chiffre d'affaires de 580 millions de dollars en 2021, OLON fournit 300 API pour le marché des génériques.

Grâce à ses 2 300 employés et à son équipe de recherche et développement hautement qualifiée (plus de 300 personnes), OLON est en mesure d'offrir des solutions et des services intégrés complets pour soutenir le développement intégral des principes actifs, sur la base d'une solide connaissance des processus chimiques et biologiques, le tout sous une couverture réglementaire et cGMP complète - titulaire d'environ 160 DMF américains actifs et de 79 CoS accordés.

Basée à Rodano (Milan, Italie), OLON possède 11 sites de production - 8 en Italie, 1 en Espagne, 1 aux États-Unis et 1 en Inde, conçus conformément aux exigences internationales les plus strictes, et 3 succursales à Hambourg (Allemagne), Florham Park NJ (États-Unis) et Shanghai (Chine).

