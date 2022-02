OLON GROUP, LEADER FOURNISSEUR D'API ET EXPERT EN API HAUTEMENT PUISSANTS, PRÉSENTE DES INVESTISSEMENTS POUR UN MONTANT DE 27 MILLIONS DE DOLLARS ET INAUGURE UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION À HAUT CONFINEMENT DE GRANDES DIMENSIONS

MILAN, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Olon annonce une nouvelle étape d'investissements dans sa plateforme mondiale de fabrication à haut niveau de confinement. Le groupe, principal fournisseur international d'API, va déployer un investissement de 27 millions d'euros sur la période 2022/2023, entièrement consacré à l'expansion de l'expertise interne et de la capacité de production à haut niveau de confinement. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie commerciale à long terme du groupe, qui prévoit une croissance et une expansion des plateformes technologiques internes, en se concentrant sur le HPAPI et sur la biotechnologie.

Conformément à cette vision, Olon annonce également qu'elle vient de terminer une nouvelle ligne de production à haut niveau de confinement (OEL < 1 mg/m3) d'environ 10 millions d'euros, sur son site situé à Rodano, où se trouve le siège social.

La nouvelle ligne, qui vient d'être inaugurée et qui est déjà opérationnelle, permet à Olon de produire des API très puissants dans des lots de produits à grande échelle allant de 30 à 250 kg, en servant le client à toutes les étapes de la mise à l'échelle. « Nous sommes désormais l'une des rares sociétés CDMO à offrir la gamme de capacités intégrées spécifiques nécessaires pour soutenir le client depuis la première phase clinique jusqu'à l'industrialisation, quelle que soit la quantité de produit nécessaire et la taille du lot requise, et quelle que soit la phase de développement de la molécule en cours », a commenté Paolo Tubertini, PDG d'on Group.

Olon représente un expert de premier plan dans le domaine des principes actifs hautement puissants, qu'ils soient cytotoxiques ou d'un autre type d'action pharmacologique, en termes de gestion complète de tous les aspects entourant l'usine, puisque ses usines de Rodano et de Settimo Torinese (Italie) ont été deux des premiers sites au monde à fonctionner en confinement dans les années 80.

En partant de quelques grammes dans le laboratoire GMP, le Groupe peut compter sur la flexibilité interne nécessaire pour passer à des lots de 1 ou 2 kg, puis de dizaines de kilogrammes, et enfin de 30 à 250 kg que nous pouvons produire avec la nouvelle ligne. Olon a développé une plateforme de fabrication flexible capable d'assister le client à chaque étape de la fabrication d'API très puissants, de la très petite à la grande échelle, tout au long de la chaîne de développement.

