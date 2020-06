Olympus lance le système laser Soltive SuperPulsed à fibre de thulium pour les soins urologiques

Cette technologie laser innovante pourrait réduire la durée de traitement et augmenter l'efficacité de la procédure

HAMBOURG et TOKYO, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- Olympus®, société technologique leader à l'échelle mondiale dans la conception et la fourniture de solutions innovantes pour les procédures médicales et chirurgicales, a annoncé la commercialisation du système laser Soltive™ SuperPulsed Laser System (système laser Soltive), une nouvelle application de la technologie laser à fibre de thulium conçue pour la lithotripsie des calculs rénaux et les applications sur tissus mous. Le système laser Soltive est homologué 510(k) par la FDA américaine et porte la marque CE (Conformité Européenne), ayant été approuvé par l'organisme notifié européen correspondant. Il est actuellement commercialisé aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans certains pays du Moyen-Orient et Afrique.

« L'approbation réglementaire et le lancement du système laser Soltive ont permis d'introduire la technologie laser à fibre de thulium dans le domaine médical, et ce à l'échelle mondiale. Soltive ouvre ainsi une nouvelle ère en endo-urologie », a déclaré le docteur Olivier Traxer, professeur d'urologie à l'université de la Sorbonne de Paris et directeur du service de chirurgie non-invasive de l'hôpital Tenon. « J'ai énormément hâte de pouvoir traiter des patients à l'aide de ce nouveau système », ajoute-t-il.

Des tests en laboratoire sur des calculs rénaux synthétiques ont montré que cette technologie avancée est capable de pulvériser les calculs en deux fois moins de temps que d'autres systèmes laser, et ce en générant une poussière fine que l'on peut facilement éliminer. Dans les premiers cas, il s'est avéré que le système laser n'occasionne pratiquement aucune rétropulsion sous certains paramètres et offre une coupe précise des tissus mous avec une capacité d'hémostase visiblement améliorée. 1

« Le laser à fibre de thulium SuperPulsed est révolutionnaire. Hormis le fait qu'il est plus rapide, ce laser pulvérise les calculs en particules très fines qui se rincent plus facilement lors de la procédure, ce qui est fort avantageux pour les patients », a déclaré le docteur Bodo Knudsen, directeur du programme global des calculs rénaux de l'université d'État de l'Ohio, qui fut le premier à utiliser cliniquement le système laser Soltive. « Lorsque les fragments de calculs rénaux ne disparaissent pas pendant ou après le traitement par lithotripsie, ils peuvent potentiellement se transformer en de plus gros calculs pouvant mener à de futures complications comme une colique douloureuse, mais également à la nécessité d'intervenir en urgence », ajoute-t-il.

D'éminents médecins, dont le Dr Bodo Knudsen, qui ont traité plusieurs centaines de cas en utilisant le système laser Soltive, classent unanimement Soltive comme une solution supérieure en matière de fonctionnalités et d'indicateurs de rendement. Ces premiers résultats prometteurs ont été à la hauteur des performances attendues des tests en laboratoire réalisés précédemment.

Les effets du système laser Soltive sont rendus possibles par une configuration de module laser unique dans le domaine médical offrant la plus vaste panoplie de paramètres disponibles, notamment de très faibles énergies et de hautes fréquences pouvant fournir un rendement supérieur dans une grande variété d'applications. De plus, l'énergie laser est émise à la longueur d'onde optimale du pic d'absorption d'eau, soit 1940 nanomètres. Cela permet une absorption d'énergie plus de quatre fois supérieure à n'importe quel système laser Holmium YAG, qui est le traitement standard actuellement commercialisé.

Outre les améliorations cliniques apportées par le nouveau système laser par rapport aux systèmes actuels, le système laser Soltive offre des avantages ergonomiques et environnementaux. Son format compact est huit fois plus petit que les autres systèmes Holmium YAG, ce qui signifie qu'il peut être installé sur un chariot à roues standard de bloc opératoire. De plus, il fonctionne plus efficacement étant donné qu'il ne nécessite qu'une prise de courant standard de 110 volts. Générant 50 % moins de bruit que le laser Holmium YAG lorsqu'il est mesuré à des paramètres comparables, il est considérablement plus silencieux que les autres systèmes laser. [i]

« Nous sommes très fiers de lancer ce nouveau système laser révolutionnaire ayant été développé dans le cadre d'un partenariat de recherche et développement innovant. Avec l'amélioration des performances de pulvérisation, de coupe et d'hémostase, le système laser Soltive représente une grande avancée en matière de technologie laser qui aidera les urologues à obtenir de meilleurs résultats », a déclaré Randy Clark, président du Groupe Olympus Medical Systems. « Ce produit élève non seulement le niveau dans la catégorie des lasers, mais répond également à l'objectif d'Olympus de rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouissante. Cette technologie a dépassé toutes nos attentes », ajoute-t-il.

« Le système laser Soltive a franchi plus qu'un cap à l'échelle mondiale. Il s'agit non seulement d'une innovation clinique importante en endo-urologie, mais aussi d'une innovation qui démontre les capacités de la branche mondiale d'urologie nouvellement intégrée à Olympus », a déclaré le vice-président et directeur général du Département Commercial d'urologie de la division Solutions Thérapeutiques d'Olympus Corporation pour la zone Amériques. « Nous attendons avec impatience le lancement global du système laser Soltive sur tous les marchés mondiaux de l'urologie, après les États-Unis et le Canada, et nous nous réjouissons d'avoir franchi toutes les étapes promettant de meilleurs résultats pour les patients », ajoute-t-il.

