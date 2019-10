Omada nommé leader dans le Magic Quadrant 2019 du Gartner 2019 en matière de gouvernance et d'administration des identités

COPENHAGUE, Danemark, 16 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Omada a annoncé ce jour sa nomination en tant que leader du Quadrant magique Gartner en matière de gouvernance et d'administration des identités pour l'année 2019, basée sur l'exhaustivité de sa vision et de sa capacité d'exécution.

« Nous sommes honorés d'être reconnus en tant que leaders par Gartner et cela constitue une étape importante dans notre expansion à l'international. Cependant, nous estimons que cette réalisation n'est pas de notre seul fait, nous l'entendons aussi comme une reconnaissance de nos partenaires, qui construisent leurs activités sur Omada et de notre effort commun pour créer de la valeur commerciale pour nos clients », a déclaré Morten Boel Sigurdsson, PDG d'Omada. « Omada est guidé par une vision dont la plus haute priorité est la création de valeur commerciale pour ses clients. Nous pouvons citer en exemple nos solides capacités d'audit, qui nous permettent d'assurer une parfaite maîtrise des identités et des droits, qui limitent les risques et permettent aux organisations de réagir aux problèmes et aux violations de la qualité des données, de manière efficace et contrôlée. »

« Nous pensons que notre démarche globale pour répondre aux besoins des clients ne se reflète pas seulement dans nos logiciels et services, mais aussi dans notre partage des meilleures pratiques, dans notre académie de formation réputée et notre modèle de prestation éprouvé qui garantissent la réalisation rapide, efficace et durable des projets de gouvernance et d'administration des identités (IGA) sans perdre de vue les besoins commerciaux d'organisations aussi diverses que les gouvernements, les banques, les entreprises technologiques et les fabricants », a ajouté Sigurdsson.

Une des hypothèses stratégiques du rapport Gartner précise : « Jusqu'en 2022, les mises en œuvre de gouvernance et d'administration des identités qui commencent par des analyses de nettoyage afficheront un retour sur investissement (ROI) deux fois plus élevé que celles qui ne le font pas. »

Sigurdsson a poursuivi : « IdentityPROJECT+, la méthodologie de mise en œuvre d'Omada, met l'accent sur un rendement rapide en nettoyant les données et en prenant le contrôle, ce qui constitue la première phase naturelle d'un projet IGA. Cette approche a été utilisée dans des centaines de projets, afin de fournir de la valeur commerciale par paliers prévisibles. »

Jim Vouloumanos, vice-président principal des ventes pour l'Amérique du Nord, décrit ce qui distingue Omada de ses concurrents : « Un logiciel unique, basé sur une technologie et des services de Microsoft, l'IGA dans le Cloud avec la parité des fonctionnalités et notre méthodologie de mise en œuvre ne sont qu'une partie de la raison pour laquelle Omada connaît une croissance aussi rapide. Notre meilleur cadre de bonne pratique, IdentityPROCESS+, reflète près de deux décennies d'expérience d'Omada à travailler avec des organisations de premier plan dans le monde entier, ce qui permet à nos partenaires de mettre en œuvre la gouvernance et l'administration des identités, tout en évitant les personnalisations lourdes qui exigent des développeurs qualifiés. »

Pour obtenir un exemplaire gratuit du rapport du Quadrant magique 2019 de Gartner sur la gouvernance et l'administration des identités, veuillez consulter le site suivant : www.omada.net. Si vous souhaitez nous rencontrer, nous serons présents au Sommet sur la gestion des identités et des accès de Gartner qui se tiendra à Las Vegas du 10 au 12 décembre. Venez découvrir notre stand, au numéro 209, ou rejoignez notre session client le mardi 10 décembre, où nous présenterons une étude de cas sur la valeur commerciale avec Swarovski.

*Gartner Magic Quadrant for Identity Governance and Administration (Quadrant magique Gartner pour la gouvernance et l'administration des identités), par Felix Gaehtgens, Kevin Kampman, Abhyuday Data, Henrique Teixeira, David Collinson. Publié le 9 octobre 2019

Clause de non-responsabilité :

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans la publication de ses recherches, ni ne recommande aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs présentant les notes les plus élevées ou toute autre classification. La publication des recherches de Gartner représente l'opinion de la société de recherche Gartner et ne doit en aucun cas être interprétée comme des déclarations attestées. Gartner exclut toutes les garanties, explicites ou implicites, associées à cette recherche, y compris toutes les garanties implicites de valeur commerciale ou d'adaptation à un usage particulier.

À propos du Sommet de Gartner sur la gestion des identités et des accès

Au cours du Sommet sur la gestion des identités et des accès de Gartner, les participants apprendront comment offrir des programmes efficaces de gestion des identités et des accès (IAM), qui mènent les affaires en suivant la transformation numérique. Les analystes de Gartner aborderont les stratégies les plus récentes, les tactiques et les tendances indiquées pour les cadres, gestionnaires et architectes chargés de la gestion des identités et des accès (IAM).

À propos d'Omada

Chez Omada, nous nous concentrons sur l'utilisation de l'identité pour créer de la valeur commerciale, une valeur mesurable de l'informatique et des ressources humaines au marketing et aux ventes. L'identité, gérée à la façon d'Omada, améliore à la fois la sécurité, l'efficacité et la conformité réglementaire au sein de toute organisation. Et nous pouvons aller encore plus loin. L'identité est en mesure de contrôler les frais indirects, d'accélérer les transformations numériques, de faciliter l'intégration des fusions et acquisitions et de permettre des relations plus étroites avec les fournisseurs et les clients. Peu de technologies ont la possibilité d'avoir un tel impact. La croyance en ce rôle essentiel de l'identité rassemble notre organisation, alimente notre innovation et renforce la coopération avec nos partenaires. Depuis 2000, nous avons été les premiers à proposer les meilleures pratiques en usage aujourd'hui et nous sommes passionnés par l'avancement de la gestion de l'identité. Nous nous engageons à utiliser l'identité pour créer de la valeur commerciale. www.omada.net

Pour en savoir plus : www.omada.net/en-us/more/resources/e-book-identityprocess-framework

