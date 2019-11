Omada obtient la note la plus élevée pour le cas d'utilisation axé sur la gouvernance dans le rapport Gartner 2019 sur les capacités critiques en matière de gouvernance et d'administration de l'identité

COPENHAGUE, Danemark, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Omada, l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services de gouvernance d'identité, a annoncé aujourd'hui que Gartner a octroyé la meilleure note à la société pour le cas d'utilisation axé sur la gouvernance dans son Rapport 2019 intitulé Capacités critiques en matière de gouvernance et d'administration de l'identité (IGA).

Ce rapport accompagne le Magic Quadrant 2019 de Gartner pour la gouvernance et l'administration en matière d'identité publié en octobre 2019, en analysant les capacités des fournisseurs de solutions IGA du marché et en classant un ensemble de fonctionnalités de base essentielles à la mise en œuvre par les clients. Les acheteurs doivent utiliser cette recherche pour comprendre comment les produits d'IGA peuvent répondre à leurs besoins et pour accroître leur évaluation des solutions des fournisseurs.

« Nous pensons qu'en tant que leader dans le Magic Quadrant 2019 de Gartner pour l'IGA, notre score dans le rapport 2019 Capacités critiques en matière d'IGA est un résultat clair de notre attention et de notre engagement à créer de la valeur pour nos clients », a déclaré Michael Garrett, nouvellement nommé PDG d'Omada.

« C'est un moment passionnant pour rejoindre Omada », a-t-il poursuivi. « Notre focalisation de calibre mondial sur les processus de meilleures pratiques pour les capacités IGA et le fait de les rendre facilement livrables dans notre suite Omada Identity Suite (OIS) aide l'organisation à accélérer matériellement leur valorisation commerciale. »

« Offrir une solution d'IGA SaaS complète, hautement configurable et de niveau entreprise avec de riches fonctionnalités prêtes à l'emploi pour l'audit, le reporting et la conformité répond à un besoin important sur le marché. Cela crée de nombreuses opportunités pour Omada et nos partenaires », a déclaré Morten Boel Sigurdsson, fondateur et président d'Omada Amérique du Nord.

Morten Boel Sigurdsson a poursuivi : « Je suis ravi de diriger notre organisation nord-américaine, avec l'objectif clair de développer notre réseau de partenaires et de travailler directement avec nos clients pour garantir que nos produits et nos offres continuent à montrer la voie dans ce domaine. »

Pour obtenir un exemplaire gratuit du rapport Gartner 2019 sur les capacités critiques en matière de gouvernance et d'administration de l'identité, veuillez consulter le site www.omada.net. Si vous souhaitez fixer une réunion, nous serons au IAM Summit de Gartner à Las Vegas du 10 au 12 décembre. Visitez notre stand no. 209, ou rejoignez notre session client le mardi 10 décembre, pour en savoir plus à partir d'une étude de cas sur la valeur commerciale avec Swarovski.

À propos du Sommet de Gartner sur la gestion des identités et des accès

Au cours du Sommet sur la gestion des identités et des accès de Gartner, les participants apprendront comment offrir des programmes efficaces de gestion des identités et des accès (IAM), qui mènent les entreprises partout où domine la transformation numérique. Les analystes de Gartner aborderont les stratégies, les tactiques et les tendances les plus récentes qui conviennent aux dirigeants, managers et architectes chargés de la gestion des identités et des accès (IAM).

À propos d'Omada

Omada aide ses clients dans le monde entier à gérer et à contrôler les droits d'accès des utilisateurs aux systèmes et aux données de l'entreprise, à réduire le risque d'accès accidentel ou injustifié aux données et à assurer la conformité à la réglementation (telle que RGPD), ainsi qu'à la législation spécifique au secteur d'activité. L'entreprise fournit ses solutions et services novateurs de gestion de l'identité et de gouvernance d'accès à un vaste portefeuille de clients de grandes et moyennes entreprises des services publics, du secteur public et des secteurs de la banque, des valeurs mobilières et de l'assurance, des soins de santé et d'autres verticales. Fondée en 2000, l'entreprise a son siège social à Copenhague, au Danemark, et compte plus de 270 employés dans ses bureaux en Europe et en Amérique du Nord. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.omada.net.

Gartner Critical Capabilities for Identity Governance and Administration (Capacités critiques en matière de gouvernance et d'administration de l'identité de Gartner), par Henrique Teixeira et David Collinson. Publié le 6 novembre 2019

Gartner Magic Quadrant for Identity Governance and Administration (Gartner Magic Quadrant pour la gouvernance et l'administration de l'identité), par Felix Gaehtgens | Kevin Kampman | Abhyuday Data | Henrique Teixeira | David Collinson, 9 octobre 2019.

Clause de non-responsabilité :

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas les utilisateurs de technologie de ne sélectionner que les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner contiennent des opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés factuels. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, quant à cette recherche, y compris les garanties concernant la qualité marchande ou l'adéquation à un objectif particulier.

SOURCE Omada