Omar K. Alghanim récompensé pour son soutien aux nouvelles générations de chefs d'entreprise du Moyen-Orient

JA Worldwide, l'une des plus importantes associations à but non lucratif au monde se consacrant à la jeunesse, a récompensé à M. Alghanim lors de la cérémonie du centenaire de l'organisation, qui s'est tenue à Boston (Massachusetts), le 2 mai 2019. INJAZ Al-Arab , une organisation créée et dirigée JA Worldwide et qui lui est affiliée, soutient l'éducation et l'entrepreneuriat des étudiants au Moyen-Orient. Cofondateur et premier président d'INJAZ Al-Arab, M. Alghanim préside également INJAZ Koweït, sa section locale.

INJAZ forme des étudiants dans trois principaux domaines : préparation au monde du travail, apprentissage des notions financières et entrepreneuriat. INJAZ fait appel à des chefs d'entreprise locaux pour faire office de mentors bénévoles et réduire le fossé séparant la salle de classe du monde réel. Le programme dure six mois et débouche sur un concours commercial, où les participants présentent leurs idées à un jury composé de membres du secteur privé.

Créé en 2005, INJAZ Al-Arab a connu un incroyable succès, touchant plus de trois millions d'étudiants de 14 pays du monde arabe. Surtout, son influence grandit : au cours de la seule année scolaire 2017-2018, INJAZ Al-Arab a épaulé plus de 360 000 jeunes.

Ce programme repose sur un modèle original de partenariat public-privé d'INJAZ Al-Arab. En collaboration avec les Ministères de l'éducation des 14 pays, le groupe assure la liaison avec plus de 3 000 écoles, 400 universités et un réseau de 45 000 entreprises bénévoles.

L'action d'INJAZ Al-Arab au Koweït incarne son influence régionale plus étendue. Lors d'un récent concours d'entrepreneuriat au Moyen-Orient, une équipe d'élèves koweïtiens du secondaire a remporté le prix de la Meilleure entreprise de l'année pour Agrivage, une startup transformant les déchets alimentaires en terreau. Des étudiants koweïtiens ont également remporté le prix Meilleur impact social pour Youth Creations, une startup développant des produits de divertissement socialement responsables.

Parmi les anciens élèves d'INJAZ Koweït qui ont connu le succès, citons Othman Boodai, le fondateur de Green Plastic Factory, le fabricant de produits écologiques, et Hamed Al Khamis, le fondateur du groupe de restaurants Slice. Ces jeunes entrepreneurs créent des centaines de nouveaux emplois et incitent leurs homologues à suivre leur exemple, année après année.

« Il a suffi d'une discussion avec Omar pour réaliser à quel point il est déterminé à préparer les jeunes à une carrière réussie et à une vie enrichissante », a déclaré Asheesh Advani, le PDG de JA Worldwide, qui a remis le prix à M. Alghanim, lors de la cérémonie du centenaire à Boston. « Si vous voulez voir JA à l'œuvre, discutez avec Omar. Allez voir ce que lui, notre personnel et nos bénévoles ont réalisés avec INJAZ Al-Arab. Nous sommes fiers de les avoir dans notre réseau et heureux de rendre hommage à leur travail. »

« Le Moyen-Orient regorge de jeunes talents. Ils ont énormément d'idées pour relever les plus grands défis - et souhaitent se mettre à l'œuvre », a déclaré Omar K. Alghanim. « Ce prix représente beaucoup pour moi après presque quinze ans de collaboration avec INJAZ. Et je peux dire que tous les efforts investis dans INJAZ ont été récompensés plusieurs fois en termes d'inspiration. Les jeunes de nos programmes nous inspirent, l'équipe d'INJAZ, tous nos bénévoles et moi-même. Nous leur devons nos remerciements et notre soutien constant. »

Des personnalités mondiales en matière de politiques publiques internationales et des dirigeants d'entreprises du monde entier étaient présents à la cérémonie, dont Jim Yong Kim, l'ancien Président de la Banque mondiale, Kai-Fu Lee, le PDG de Sinovation Ventures, Sheikha Hanadi Bint Nasser Bin Khaled Al Thani, le fondatrice et Présidente d'Amwal, ainsi que des représentants de Citigroup, d'Oliver Wyman, de PricewaterhouseCoopers, de Sun Group et du Conseil régional d'INJAZ Al-Arab.

À propos de JA Worldwide

JA Worldwide est l'une des plus grandes ONG au monde au service de la jeunesse. Elle prépare les jeunes à l'emploi et à l'entreprenariat. Depuis 100 ans, JA permet l'apprentissage par l'expérience des notions financières, prépare les jeunes au monde de l'emploi et leur donne le goût d'entreprendre. Nous créons des passerelles vers l'emploi, la création d'emplois et la réussite financière. Chaque année, notre réseau de plus de 450 000 bénévoles encadre plus de dix millions d'étudiants dans plus de 100 pays.

À propos d'INJAZ Al-Arab

Depuis sa création en 2005, INJAZ Al-Arab a aidé trois millions d'étudiants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dont plus de 90 000 au Koweït. Aujourd'hui, INJAZ collabore avec 14 Ministères de l'éducation, plus de 3 000 écoles et plus de 400 universités de la région.

À propos d'Omar Kutayba Alghanim

Omar Kutayba Alghanim est le PDG du groupe Alghanim Industries, une société basée au Koweït qui possède et gère des entreprises, des placements et des actifs partout dans le monde. À la tête de l'entreprise depuis près de quinze ans, Omar est un catalyseur de croissance et d'expansion pour plus de 30 entreprises dans 40 pays. Il préside également la Gulf Bank, un établissement financier de premier plan dans la région. Outre ces deux fonctions, Omar s'attache à améliorer la situation sociale, économique et éducative dans le monde arabe, en tant que membre du Forum économique mondial - Conseil du commerce international et président du Family Business Council - GULF (FBCG). Le FBCG est une association à but non lucratif visant à améliorer la gouvernance à long terme des entreprises familiales, représentant 90 % de l'économie du secteur privé régional. Cette vocation pour le développement du secteur privé et le rôle qu'il doit jouer dans la société l'a conduit à cofonder INJAZ Al-Arab, qui développe l'esprit d'entreprise chez les jeunes, de l'école primaire à l'obtention du diplôme, mais aussi après. Omar joue également un rôle actif pour relever les terribles défis auxquels font face les réfugiés dans la région, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en finançant des programmes pédagogiques pour les jeunes et les enfants syriens. Omar a obtenu, en 1997, un diplôme commercial de la Stern School of Business de l'Université de New York et est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School (promotion 2002), une institution qu'il a aujourd'hui l'honneur de servir en tant que membre du Comité des conseillers du doyen. Il est également membre du Conseil consultatif de HBS pour la région MENA et siège au Conseil de direction du Center for Public Leadership (CPL) de la Harvard Kennedy School, un réseau de leaders partenaires intellectuels du CPL.

