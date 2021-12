Omega Funds clôture un fonds sursouscrit de 650 millions de dollars, le Fonds VII, pour investir dans des entreprises transformatrices des sciences de la vie

- Ajoute Mike Powell, Ph.D., au poste d'associé exécutif et promeut Francesco Draetta au poste d'associé

BOSTON, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Omega Funds , une société de capital-risque internationale de premier plan dans le domaine des soins de santé axée sur la fourniture de médicaments efficaces aux patients, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé son septième et plus grand fonds avec 650 millions de dollars en engagements en capital de commanditaires. Le nouveau fonds, Omega Fund VII, L.P. (« Fonds VII »), a été sursouscrit, dépassant la levée de fonds ciblée de 500 millions de dollars de la société, et comprenait un soutien solide de la part de nouveaux associés et de commanditaires existants. Avec le Fonds VII, la société continuera à mettre en œuvre sa stratégie de création et d'investissement dans des entreprises des sciences de la vie aux États-Unis et en Europe qui ciblent des besoins médicaux graves et non satisfaits. Depuis sa création en 2004, Omega Funds a levé près de 2 milliards de dollars pour investir dans des entrepreneurs exceptionnels développant des produits innovants dans de multiples domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies rares et la médecine de précision.

« Nous apprécions la confiance de nos investisseurs de longue date et de nos nouveaux investisseurs et leur soutien à notre modèle différencié, qui tire parti de notre vaste trousse d'outils de placement et de notre approche axée sur les données pour cibler l'innovation transformatrice », a déclaré Otello Stampacchia, Ph.D., fondateur et directeur général d'Omega Funds. « Nous sommes impatients de partager nos processus de conviction et la connectivité du réseau, en plus du capital, avec les nombreux entrepreneurs et fondateurs désireux de transformer les normes de soins existantes pour les maladies graves. Nous croyons que c'est la période la plus exaltante pour investir dans les soins de santé, en raison du rythme accéléré du développement de la biotechnologie et du fait que la pandémie de COVID-19 a mené à de nombreuses découvertes nouvelles sur le système immunitaire humain. »

Le Fonds VII s'appuie sur le succès du Fonds VI de 438 millions de dollars d'Omega Funds et des fonds précédents, qui ont soutenu les sociétés de portefeuille à l'origine de la commercialisation de 46 nouveaux produits. Les investissements de l'entreprise ont contribué au succès de 39 inscriptions publiques de sociétés de portefeuille et à la sortie de 35 sociétés de portefeuille au moyen de fusions et acquisitions. Les récentes offres et sorties publiques d'Omega Funds incluent Theseus Pharmaceuticals (NASDAQ: THRX), Adagio Therapeutics (NASDAQ: ADGI), Icosavax (NASDAQ: ICVX), Imago BioSciences (NASDAQ: IMGO), Ikena Oncology (NASDAQ: IKNA), Nuvation Bio (NYSE: NUVB), Sana Biotechnology (NASDAQ: SANA), Prevail Therapeutics (acquis par Eli Lilly) et Kronos Bio (NASDAQ: KRON).

Le Fonds VII est indépendant des étapes de développement et devrait être déployé dans l'ensemble des entreprises aux États-Unis et en Europe. Comme pour les fonds antérieurs, les investissements du Fonds VII comprendront diverses approches de placement, de la création d'entreprises aux premiers cycles de capital-risque et aux financements ultérieurs.

« Nous sommes ravis d'annoncer la clôture du Fonds VII, l'ajout de Mike Powell au poste d'associé exécutif et la promotion de Francesco Draetta au poste d'associé », a ajouté le Dr Stampacchia. « Nous avons consciencieusement bâti notre équipe d'investissement afin d'avoir toutes les capacités nécessaires pour identifier, soutenir et construire des entreprises de biotechnologie qui peuvent apporter de nouvelles thérapies aux patients. Nous attendons avec impatience la contribution continue de Francesco et les ajouts complémentaires de Mike à l'équipe. »

Mike Powell, Ph.D., a rejoint à Omega Funds en août 2021 chez Sofinnova Investments, où il était associé directeur général depuis 1997. Auparavant, il était responsable de groupe chez Genentech, où il se concentrait sur l'administration de médicaments, la chimie, la fabrication et les contrôles (CMC), et la formulation de petites molécules et de protéines. Il était auparavant président du conseil d'administration de l'AIDS Vaccine Advocacy Coalition et ancien conseiller de l'Institute for One World Health, de l'International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) et de la Fondation Bill et Melinda Gates. Le Dr Powell est actuellement professeur agrégé adjoint au Département de chimie pharmaceutique de l'Université du Kansas et siège également au conseil d'administration de l'Université de Washington à St. Louis. Le Dr Powell est l'auteur ou le co-auteur de 90 publications examinées par des pairs, de nombreux chapitres d'ouvrages et du manuel « Vaccine Design ». Il est titulaire d'un doctorat en chimie physique de l'Université de Toronto et a terminé ses études postdoctorales en chimie bio-organique à l'Université de Californie.

Francesco Draetta, analyste financier agréé et analyste agréé en investissements alternatifs, a commencé sa carrière chez Omega Funds en tant qu'analyste de 2008 à 2012, puis l'a rejoint en 2016 en tant que directeur. Il se concentre sur les investissements d'entreprises privées et la collecte de fonds pour la société. M. Draetta siège actuellement au conseil d'administration de Chord Therapeutics et est directeur financier d'Omega Alpha SPAC (NASDAQ: OMEG). Avant de rejoindre Omega, M. Draetta faisait partie de l'équipe d'investissement de Brookside Mezzanine Partners et de Commonfund Capital. M. Draetta est diplômé avec mention de l'Isenberg School of Management de l'Université du Massachusetts à Amherst avec une licence en gestion des finances et des opérations.

À propos d'Omega Funds

Fondée en 2004, Omega Funds est une société de capital-risque internationale de premier plan qui crée et investit dans des entreprises du secteur des sciences de la vie qui ciblent les besoins médicaux les plus urgents de notre monde. Omega se concentre sur l'identification et le soutien des entreprises à travers des points d'inflexion de valeur sur l'ensemble de l'arc de l'innovation, de la création de l'entreprise aux étapes cliniques et à l'adoption commerciale. Les sociétés du portefeuille d'Omega Funds ont commercialisé 46 produits dans de nombreux domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, les maladies rares, la médecine de précision et autres. Veuillez consulter le site www.omegafunds.com pour obtenir de plus amples renseignements.

