Omixon et SeqOnce Biosciences annoncent une extension du test AzureSeq-200 CE pour la détection du variant SARS-CoV-2 N501Y par RT-qPCR en une étape

La récente flambée des cas de coronavirus à Londres, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, au Danemark, au Portugal, au Brésil et en Afrique du Sud est liée à de nouveaux variants plus infectieux du SARS-CoV-2. La caractéristique commune de ces variants est la mutation N501Y sur la protéine de la spicule. Des études de l'Imperial College estiment que le nouveau variant au Royaume-Uni infecte 50 % de personnes en plus ou augmente le taux de reproduction de 50 %. Les laboratoires ont signalé un plus grand nombre de copies dans les échantillons prélevés sur les personnes infectées par le nouveau variant. On observe un taux de mortalité plus élevé. Cependant, l'on ignore s'il est spécifiquement lié au nouveau variant.