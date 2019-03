Omnicanalidade e novo formato de consumo na era digital serão abordados durante 7º Fórum LIDE do Varejo

SÃO PAULO, 18 de março de 2019 /PRNewswire/ -- As transformações na estrutura global do consumo, novo ciclo do varejo, tecnologias e ferramentas digitais nos pontos de venda, experiência da omnicanalidade e revolução dos meios de pagamento serão os temas em pauta do 7º Fórum LIDE do Varejo, um dos mais importantes eventos do segmento no país. Promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais com curadoria do LIDE Comércio, o encontro acontecerá entre os dias 22 e 24 de março, no Hotel Sofitel Jequitimar, no Guarujá (SP), com a presença de presidentes e executivos das maiores redes varejistas do Brasil.

A abertura terá a participação de Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo; Válter Suman, prefeito do Guarujá; Flavio Rocha, fundador do Movimento Brasil 200; Antonio Carlos Pipponzi, chairman da Raia Drogasil (RD) e presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), além do curador e presidente do LIDE Comércio e do Grupo GS& Gouvêa de Souza, Marcos Gouvêa de Souza. Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, também estará presente no Fórum.

O evento trará neste ano uma novidade em seu formato: a realização de quatro LIDE TALKS, encontros intimistas, interativos e dinâmicos, todos com uma hora de duração e capacidade para cerca de 50 participantes, que podem escolher o tema que mais interessar. A ideia é aproximar o público e os convidados por meio de conversas-debates enriquecedoras, estabelecendo um diálogo construtivo e estimulando a troca de ideias e novas soluções a negócios do setor.

O primeiro LIDE TALKS sobre "Tecnologias Digitais X Experiências Sensoriais" terá a participação de Stephane Engelhard, VP de Assuntos Corporativos do Carrefour, e Alexandre Costa, presidente da Cacau Show. O segundo com o tema "O Novo Mundo Digital dos PDVs" trará Juliano Ohta, CEO da Telhanorte, e Jean Klaumann, VP Digital & Omnicommerce da Linx, já o terceiro sobre "Revolução dos Meios de Pagamento" vai reunir Paulo Caffarelli, presidente da Cielo, e Marcelo Pegoraro, CEO da Lianlian Pay Brasil. Daniel Mendez, presidente da Sapore, Hector Nuñez, presidente da Ri Happy, e João Teixeira, VP da VTEX, participarão do último LIDE TALKS e falarão sobre a "Diferenciação da Experiência da Omnicanalidade".

A palestra de encerramento ficará a cargo de Arthur Zhu, presidente da LianLian Pay, empresa chinesa de meios de pagamento fundada em 2003, que possui cerca de R$ 181 milhões em capital registrado e está entre as quatro maiores fintechs do país asiático.

O evento apresentará ainda dois painéis temáticos: "Transformações na Estrutura Global do Consumo" e "Disrupção como Catalisador do Novo Ciclo do Varejo", com a presença de líderes de grandes marcas do mercado como Marcelo Bazzali, CEO do Extra; Walter Faria, presidente da J.Macêdo; Diogo Castro e Silva, diretor de fundos de investimentos da Fosun; Sérgio Borriello, CEO da Pernambucanas; Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan; Rodrigo Diago, managing director da Accenture; e Ronaldo dos Santos, presidente da APAS.

"O setor projeta crescimento de mais de 5% este ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O conteúdo e as oportunidades de relacionamento que o fórum propicia são fundamentais para este momento", diz o chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlan. "Mercado, consumo e varejo passam por um profundo processo de transformação. É tempo de repensar estrategicamente os negócios com uma visão ampliada das tendências globais", complementa Marcos Gouvêa de Souza.

PRÊMIO LIDE DO VAREJO 2019

O Prêmio LIDE do Varejo 2019 será entregue no segundo dia do Fórum. Serão reconhecidos os maiores destaques do setor em dez categorias, incluindo Arquitetura & Design; Atuação Digital no Varejo e Shoppings Center; Comunicação Promocional no Varejo; Destaques de Marketing; Excelência em Tenant Mix; Fornecedores de Produtos ao Varejo; Gestão de Pessoas; Inovação em Formato de Loja, Omnicanalidade e Serviços e Soluções ao Varejo. No encerramento, haverá uma homenagem especial a Antônio Carlos Pipponzi, presidente do IDV e responsável por transformar a Raia Drogasil na maior rede de drogarias e em um dos maiores grupos varejistas do Brasil.

O 7º FÓRUM LIDE DO VAREJO tem patrocínio do GRUPO SAVOY e apoio da APAS. Participação especial de BRAGA NASCIMENTO E ZILIO, BROTO LEGAL, GOCIL, LINX, NEOGRID, PAYLY, PIT STOP, PROTEGE e SYNAPCOM. Participação: ACCENTURE, INFORMAR SAÚDE, MULTIPLAN, Ô INSURANCE, OTIMA e VTEX. Colaboração de 3 CORAÇÕES, ATHIÉ WOHNRATH, BRINKS, DELTA AIRLINES, HANDS, KALLAS MÍDIA OOH, ICON AVIATION, ITALAC, MAGAZINE LUIZA, ONE CONSTRUCTION, PAGSEGURO, RIACHUELO, SEMP TCL e VIA W. 3 CORAÇÕES, CARUSO, CDI COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, ECCAPLAN, FORMAG'S, F&Q BRASIL, ITALAC, GRUPO ANTILHAS, J MACÊDO, RCE DIGITAL, TRACK e UPS são fornecedores oficiais. ATMO DIGITAL, RÁDIO JOVEM PAN, MERCADO & CONSUMO, O ESTADO DE S. PAULO, PROPMARK, REVISTA LIDE, TV LIDE e UOL são mídia partners.

SOBRE O LIDE – O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais é uma organização de caráter privado, que reúne empresários em diversos países. O LIDE debate o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 25 frentes de atuação. Para informações adicionais, basta acessar lideglobal.com.

