Omnipreneurship Awards Challenge: sfida a livello mondiale con un premio da un milione di dollari per promuovere l'innovazione nella produzione alimentare sostenibile

Ridurre la dipendenza dai mangimi importati, in linea con gli obiettivi di autosufficienza e sicurezza alimentare del Regno nell'ambito dell'agenda di Vision 2030 e con il patrocinio del Ministero dell'ambiente, dell'acqua e dell'agricoltura

Incoraggiare soluzioni tecnologiche innovative e rispettose dell'ambiente al fine di incentivare la produzione locale e l'uso di fonti rinnovabili e sostenibili per i mangimi in linea con i siti ideali del Regno, nonché per preservare le risorse naturali

Il premio principale è di 1 milione di dollari americani, mentre il premio per ciascuno dei cinque candidati selezionati è di 20.000 dollari

RIYADH, Arabia Saudita, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Tanmiah Food Company ("Tanmiah" o la "Società", 2281 alla Borsa Saudita), leader di mercato nella fornitura di pollame fresco e trasformato e di altri prodotti a base di carne, di mangimi per animali e di prodotti per la salute, nonché operatore in franchising di diversi marchi alimentari, ha annunciato il lancio di un'altra edizione dell'Omnipreneurship Awards Sustainability Challenge nel mese di ottobre.

One-million-dollar global Omnipreneurship Awards Challenge to drive innovation in sustainable food production

La sfida è finalizzata alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per permettere la transizione da mangimi importati a base di mais e soia verso materie prime per mangimi sostenibili, rispettose della natura e prodotte a livello locale, al fine di contribuire alla produzione locale a partire da fonti di mangimi rinnovabili e sostenibili. Attualmente Tanmiah consuma oltre 300.000 tonnellate di mangimi, di cui il 100% è importato.

Per ridurre l'attuale dipendenza dai mangimi importati, allinearci agli obiettivi in materia di autosufficienza e sicurezza alimentare dell'Arabia Saudita e contribuire alla Vision 2030, intendiamo fornire una soluzione che consenta a Tanmiah di produrre i mangimi a livello locale, in modo conveniente e su scala industriale, in modo sostenibile e rispettoso della natura.

Il CEO di Tanmiah, Zulifqar Hamadani, ha sottolineato: "L'Omnipreneurship Awards Sustainability Challenge è un altro passo fondamentale che stiamo compiendo verso il nostro obiettivo strategico di diventare un'organizzazione a zero emissioni. Spinti dal nostro impegno ad allineare le nostre attività commerciali a uno dei programmi di realizzazione della Vision saudita, il Programma di Trasformazione Nazionale, siamo lieti di offrire un'opportunità agli esperti del settore e ad altri ricercatori nel campo dell'innovazione di presentare soluzioni innovative per la conservazione dell'ambiente".

Ahmed Sharaf Osilan, membro del Comitato esecutivo e amministratore delegato di Tanmiah, ha aggiunto: "Dopo l'enorme successo della competizione del 2020, che ha visto 93 partecipanti provenienti da 41 Paesi competere per ridurre le emissioni di carbonio dovute alla produzione alimentare e generare valore commerciale dagli scarti di produzione, oltre all'annuncio del vincitore del primo premio da 1 milione di dollari Polymeron, sotto il patrocinio di Sua Eccellenza il Ministro dell'ambiente, dell'acqua e dell'agricoltura, attendiamo con ansia ulteriori iniziative che portino grande innovazione. La sfida è in linea con il Programma di Trasformazione Nazionale, un pilastro fondamentale della Vision 2030 saudita; Tanmiah si impegna a diventare un'azienda socialmente responsabile, continuando a svolgere un ruolo pionieristico nel contesto degli obiettivi in materia di sicurezza alimentare e autosufficienza del Regno".

Chi fosse interessato a partecipare alla Omnipreneurship Awards Challenge del 2022 e volesse presentare le proprie idee innovative per la produzione e l'uso sostenibile di mangimi per pollame, può registrarsi al seguente link: https://www.omnipreneurshipawards.com/.

Per richieste di informazioni:

Mohammed Tariq

Chief Sustainability Officer

Tanmiah Food Company

Tel: +966 50 067 4632

e-mail: [email protected]

P.O. Box 86909

Riyadh 11632, Regno dell'Arabia Saudita

www.tanmiah.com

Immagine: https://mma.prnewswire.com/media/1941308/Omnipreneurship_Awards_2022.jpg

