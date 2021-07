OMO Lavanderia amplia seu plano de expansão para todo o Brasil

"Em apenas um ano de operação, já temos 100 lojas inauguradas ou em processo de implantação, o que só demonstra a força de OMO no segmento. Estamos revolucionando o mercado de lavanderia por meio de uma das marcas mais amadas do Brasil, trazendo ainda mais cuidado e tecnologia. OMO Lavanderia™ chegou para transformar a relação do cliente com as lavanderias profissionais, democratizando e simplificando o serviço, sem abrir mão da qualidade e conveniência", destaca Teo Figueiredo, diretor de OMO Lavanderia.

O objetivo da marca é expandir mais lojas por todo o Brasil, com a ambição de se tornar a maior e melhor rede de lavanderias do país nos próximos 5 anos. Com um robusto plano de expansão, OMO Lavanderia oferece modelos variados de franquias, que atendem diferentes necessidades e perfis de investidores. É o investimento ideal para uma rede de sucesso estruturada, que vem se consolidando cada dia mais e que conta ainda com o suporte da multinacional Unilever. A rede conta com 3 modelos de loja com opção de store in store:

OMO LAVANDERIA ESPECIALIZADA: Modelo em que o consumidor não precisa se preocupar com nada. Todo o processo é feito por um atendimento especializado, desde delivery, ao cuidado com itens da casa, como, tapetes, cortinas, vestidos de noiva etc.

Com um ano de operação, OMO Lavanderia™ marcou a grande entrada da Unilever no mercado de serviços e trouxe expertise e tecnologia como grande diferencial da rede. Todas as lojas usam produtos OMO e COMFORT da linha profissional, produtos que foram desenvolvidas a partir do estudo de tecidos e manchas, especificamente para uso em lavadoras profissionais, com performance superior no cuidado com as peças.

"Nós somos experts no cuidado com a roupa e estamos oferecendo uma opção de parceria para aqueles que estão em busca de investir em uma franquia bem estruturada que disponibiliza um serviço completo e relevante para os seus clientes. Mesmo em um cenário tão desafiador para o mercado e para a economia como o que estamos vivendo, estamos conseguindo nos estabelecer cada vez mais e conquistando mais lojas e clientes que já confiavam em OMO e agora confiam em OMO Lavanderia também" finaliza Teo.

Para mais informações sobre o serviço e como investir em sua franquia acesse: www.omolavanderiaespecializada.com.br

Sobre a Unilever

No Brasil, há 90 anos, os produtos da Unilever são encontrados em 100% dos lares brasileiros, e, ao longo de um ano, atingem, mensalmente, 46 milhões de domicílios. São mais de oito décadas de sucesso, conquistas, convívio e relacionamento com o consumidor, antecipando desejos, atendendo necessidades e construindo marcas consagradas como Arisco, Axe, Brilhante, Cif, Close-Up, Comfort, Dove, Fofo, Hellmann's, Kibon, Knorr, Lifebuoy, Lux, Maizena, OMO, Rexona, Seda, TRESemmé, VIM, Love Beauty and Planet, entre outras. Para obter mais informações sobre a Unilever e suas marcas, acesse www.unilever.com.br.

