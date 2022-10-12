OMODA 5'in Küresel Yolculuğunda Öne Çıkan Dört Özellik Çapraz Boyutsal bir Gelecek Oluşturuyor

ANKARA, Türkiye, 12 Ekim 2022 /PRNewswire/ -- Tech Chery'nin ilk küresel modeli olan OMODA 5, kısa süre önce İsrail'e bir yolculuğa çıktı. Bu, dünyanın ilk OMODA ticari aracının lansmanı olmakla birlikte Chery'nin kendi geliştirdiği ürünlerin ilk defa gelişmiş ülkeler pazarına girişinin de önemli bir simgesidir. OMODA 5, daha önce örnek bir araç olarak Avustralya pazarına da gönderilmişti.

OMODA 5, yepyeni tasarım dili "Art in Motion" sayesinde sınırları aşan ve özgürlük peşinde koşan gençlerin doğasını temsil eden sınırsız bir ızgarayı benimsiyor. Asma çatı, çift katlı spor kuyruğu ve 18 inçlik keskin spor jantlarıyla OMODA 5'in sportif tarzı genç eğilim belirleyicilerin kritik estetik noktalarıyla uyumludur.

Geleceğin zekasının öncüsü olarak OMODA 5, aktif güvenlik performansını etkin bir şekilde geliştirmek ve entelektüel bir sürüş deneyimi sunmak için birden fazla akıllı teknolojiye sahiptir.

OMODA 5, akıllı güvenlik yapılandırması açısından, genç eğilim belirleyicilerin güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak için 10'dan fazla işlevli bir ADAS sistemine sahiptir. Spesifik olmak gerekirse, RCTA, geri giderken sol, sağ ve arka kör noktaları izleme, AEB (otomatik acil fren) araç ve geçen yayalar/araçlar arasındaki güvenli mesafeyi belirlemek için yaya ve bisikletleri tanımlama ve LDP, şeridin merkezinde seyahat etmesi için aracı daima otomatik olarak kontrol etme kapasitesine sahiptir.

OMODA 5, güç yönünden azami 145kW güç ve 290N·m tepe torkuna sahip 1.6TGDI motoruyla donatılmıştır. 0'dan 100 km/saat hıza sadece 7,8 saniyede ulaşır. Bunun yanı sıra, motor giriş tamburu optimizasyonu, termal yönetim sistemi, yapı tasarımı ve hafiflik açısından büyük ölçüde yükseltilmiştir.

Güvenlik ve Kalite peşinde koşan OMODA 5 Çin, AB, Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Avustralya ve diğer ülkeler/bölgelerin beş yıldızlı kalite gereksinimlerini karşılayarak mükemmel CIASI ve IVISTA seviyelerine ulaşmıştır.

Chery'nin, özünde geleceğin teknolojisiyle inşa ettiği ilk yıldız ürün serisi olarak, küresel eğilim belirleyicilerin beğenisini kazanmak için son teknoloji tasarımı ve dinamik görünüşü, entelektüel akıllı sürüş deneyimi ve akıllı teknolojisi, beş yıldızlı küresel güvenlik standartlarına uygun gücü ve yüksek kalitesiyle OMODA 5 küresel "gelecek" eğilimine hizmet veriyor ve küresel genç kentsel elitlerle birlikte akıllı teknolojinin cazibesini keşfediyor.

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SOURCE Chery