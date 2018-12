Omroep Vernieuwt Partnerschap met Mindtree voor het Testen van Digitale Diensten

WARREN, New Jersey, LONDON en BANGALORE, India, December 19, 2018 /PRNewswire/ --

Mindtree, een wereldwijd technologiediensten- en digitaal transformatie bedrijf, werd als vervolg van een hoog competitief proces bekroond met het 'Digital Testing Services Framework II' en zal doorgaan als hoofdpartner van BBC voor het testen van een reeks van zijn digitale producten. Dit contract volgt een vierjarige relatie op waarin Mindtree diensten heeft geleverd om het leveren en ondersteunen van digitale producten te testen die eigendom waren of onder licentie van de Britse omroep vielen. Mindtree zal doorgaan met het testen en het leveren van ondersteuning voor topproducten waaronder de iPlayer van BBC op alle platformen en de Britbox streamingdienst voor de VS en Canadese kijkers. Het nieuwe contract begint op 1 december en heeft een eerste termijn van 2 jaar en een optie voor twee potentiële verlengingen van nog een jaar.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )



Als onderdeel van het aanbod aan diensten, omvat het nieuwe Framework het leveren van functionele en niet-functionele toets- en testbeheer voor gevarieerde producten, toepassingen en websites, en over alle diensten, waaronder TV, Radio, Platformen, North and Nations, en Studio's.

"We zijn enthousiast om dit nieuwe contract aan onze sterke band met de BBC voort te kunnen bouwen," zegt Guita Blake, Senior Vice President en Hoofd van Europa bij Mindtree. "In de afgelopen zes jaren samenwerking met de omroep hebben wij een permanente evolutie van hun aanbod gezien, waardoor rijkere en betere eindgebruikerservaringen aan het publiek geboden kunnen worden, onafhankelijk van locatie of apparaat. De combinatie van onze technische vaardigheden en van een uitstekend begrip van hun processen zal ons helpen om nog sneller hoge kwaliteit te leveren. Wij kijken vooruit naar onze voortdurende relatie, terwijl we in de komende jaren nieuwe domeinen zullen verkennen zoals AI en Machine Learning."

Mindtree helpt bedrijven digitale transformatie projecten te ondergaan. In een verbonden wereld, waar competitief voordeel zich eerder aan eindgebruikerservaring aanbiedt dan aan individuele toepassingen, zijn traditionele beproevingsmodellen minder relevant geworden. Mindtree zorgt voor een naadloze eindgebruikerservaring en de voortzetting van businessprocessen op een uitgebreid netwerk van business toepassingen, mobiele apparaten, slimme apparaten, mediazenders en ontwikkelingsomgevingen.

Mindtree gelooft dat een focus op de eindgebruikerservaring een herevaluatie van de hele testaanpak en een overschakeling vereist van een "inside-out" naar een "outside-in" perspectief. Om te voldoen aan de vraag voor wendbaarheid in toepassingen, moeten testorganisaties met kwaliteitsborging een Agile-testen overnemen en verhoogde testautomatisering en doorlopende controles toepassen. Mindtree ziet dit als cruciaal in zijn benadering van digitale transformatie projecttoetsing. Om meer te leren over hoe toetsing kan helpen in het stroomlijnen van processen en systemen, waardoor waardevolle hulpbronnen vrijkomen om initiatief van groei en innovatie te voeden, klik hier.

Over Mindtree:

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen , om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds." Bezoek voor meer informatie www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd.

Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven mogen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.

