OMRON fortalece su relación con AliveCor con inversiones Serie E, y refuerza la alianza interempresarial para el manejo remoto de trastornos cardiovasculares

KIOTO, Japón, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. anunció este 24 de noviembre inversiones adicionales en AliveCor por parte de su empresa matriz OMRON Corporation, como parte de una financiación serie E de USD 65 millones para el líder en tecnologías basadas en IA para electrocardiogramas personales (ECG). OMRON lideró esta ronda de inversión, reforzando la colaboración interempresarial que inició en 2017. Las compañías seguirán trabajando en su alianza global para acelerar el desarrollo de soluciones para el manejo de enfermedades cardiovasculares y el monitoreo remoto de pacientes utilizando tecnología ECG.

"OMRON está comprometida con el desarrollo tecnológico en salud cardiovascular para proteger la vida, como parte de nuestra visión 'Going for Zero' (Llegar a cero) que pretende eliminar los infartos y accidentes cerebrovasculares. Es un objetivo ambicioso, y como señalamos cuando evolucionamos nuestra visión, no podemos hacerlo solos. Es por eso que buscamos aliados que piensen de manera similar a nosotros, como es el caso de AliveCor, para que nuestras iniciativas avancen y podamos trabajar juntos para salvar vidas", mencionó Isao Ogino, presidente y director ejecutivo de OMRON Healthcare.

"Más de mil millones de adultos en el mundo son hipertensos (*1), para ellos, el riesgo de infarto es casi cinco veces mayor (*2) si además sufren de AFib (fibrilación auricular). La hipertensión también es un trastorno de salud subyacente que incrementa el riesgo de complicaciones con la COVID-19 (*3). La posibilidad de monitorear en casa tanto la presión arterial como el ritmo cardíaco es esencial para la detección temprana, el tratamiento y el manejo de estas enfermedades cardiovasculares.

"Nuestra alianza con AliveCor nos permitirá ampliar el portafolio actual de tecnologías, y ofrecerá a los pacientes hipertensos y a los profesionales de la salud que puede salvar vidas, esto es, una imagen exhaustiva de la salud cardiovascular del paciente que se puede obtener a través de tecnologías de monitoreo personal remoto utilizadas en casa. Seguiremos explorando y desarrollando nuevas tecnologías para mejorar el acceso al monitoreo en casa que ayuda a las personas a manejar su enfermedad, y para esto integramos aliados como AliveCor para asegurar que esta tecnología sea la mejor del mercado, acelerando así nuestro negocio de monitoreo remoto de pacientes para lograr nuestro objetivo, Llegar a cero", expresó Ogino.

El aumento de la inversión de OMRON en AliveCor está basado en la cooperación constante entre las compañías. OMRON amplió su portafolio de monitoreo de presión arterial con el lanzamiento de "Complete" (TM), el primer monitor de presión arterial con capacidades ECG en un mismo dispositivo, y con la primera tecnología aprobada por la FDA que se desarrolló en colaboración con AliveCor en 2019. Complete (TM) está disponible en este momento en los Estados Unidos a través de OmronHealthcare.com y distribuidores autorizados, y se espera extender la distribución a otras regiones del mundo durante el cuarto trimestre de la compañía.

Acerca de OMRON Healthcare

Comprometida con ayudar a las personas a vivir más activas y plenas, OMRON Healthcare es líder a nivel mundial en equipos médicos innovadores probados clínicamente para monitoreos y terapias de la salud. A través de su historia, OMRON ha trabajado para mejorar la calidad de vida y contribuir con una sociedad mejor mediante el desarrollo de innovaciones que ayudan a las personas a prevenir, tratar y manejar sus condiciones médicas, tanto en casa como en la práctica clínica, en más de 110 países. OMRON ofrece los mejores monitores de presión arterial del mundo, y las otras categorías de base de la compañía son productos para atención respiratoria, manejo del dolor y bienestar. La compañía también desarrolla servicios de monitoreo remoto de pacientes para el manejo de enfermedades cardiovasculares.

FUENTE OMRON Healthcare Co., Ltd.

