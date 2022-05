OMRON Healthcare dévoile sa vision d'entreprise à long terme, « Going for ZERO, Preventive Care for Health of Society » (Objectif ZÉRO soin préventif pour la santé de la société)

- Objectif de réalisation de 3 zéros : « Zéro événement cérébrovasculaire et cardiovasculaire », « Zéro aggravation des maladies respiratoires » et « Zéro restriction des activités quotidiennes en raison de la douleur chronique »

En mars 2022, le groupe OMRON a annoncé une nouvelle vision à long terme, « Shaping the Future 2030 » (Façonner l'avenir 2030, ci-après SF2030). Dans son engagement à réaliser cette vision pour le domaine de la santé, OMRON Healthcare Co., Ltd. (ci-après dénommée la Société), basée à Muko, dans la préfecture de Kyoto, a établi une vision à long terme, Objectif ZÉRO soin préventif pour la santé de la société, et promet de développer de nouveaux appareils et services pour répondre aux attentes des consommateurs, des professionnels de la santé et de la société en général.

- Vue d'ensemble de la nouvelle vision à long terme Objectif zéro soin préventif pour la santé de la société

En tirant parti des technologies de détection et des informations précieuses développées dans les domaines médicaux jusqu'à présent, la Société se concentrera sur le développement de solutions pour : les maladies cardiovasculaires qui ont été la principale cause de décès dans le monde ; les maladies respiratoires, étant donné que le nombre de personnes qui en souffrent est en croissance, en particulier dans les économies émergentes ; et la gestion de la douleur qui a des répercussions importantes sur la vie quotidienne des gens. La concentration et l'engagement sur ces efforts permettront à la Société de réaliser sa vision à long terme.

1. Domaine cardiovasculaire : Zéro événement cérébrovasculaire et cardiovasculaire

On estime qu'un milliard de personnes dans le monde souffrent d'hypertension. L'hypertension peut causer des maladies cérébro-cardiovasculaires (événements), comme des accidents vasculaires cérébraux et une insuffisance cardiaque, alors que les symptômes passent inaperçus. Depuis la mise en service du premier tensiomètre en 1973, la Société s'est toujours concentrée sur le développement de tensiomètres précis et faciles à utiliser, ainsi que sur la réalisation d'activités éducatives visant à promouvoir la surveillance de la tension artérielle à domicile. Les ventes mondiales cumulées de tensiomètres OMRON ont dépassé les 300 millions d'unités en 2021. Alors que la surveillance de la tension artérielle à domicile continue de gagner en popularité dans le monde entier, les décès résultant d'événements vasculaires cérébraux et cardiovasculaires et les personnes nécessitant des soins infirmiers de longue durée continuent d'augmenter.

Pour réaliser les objectifs commerciaux du domaine cardiovasculaire, la Société élargira les domaines cibles de la surveillance du dysfonctionnement cardiaque pour la détection précoce, à la mise au point d'un tensiomètre du bras supérieur avec technologie ECG intégrée, et le lancement mondial du service d'analyse ECG. La Société élargira également les domaines d'activité pour inclure « la détection précoce et la prévention de la récidive de la fibrillation auriculaire ». Comme les maladies de style de vie sont connues pour être des facteurs de risque d'hypertension et de fibrillation auriculaire, la Société contribuera au développement de nouveaux dispositifs et services pour la détection précoce et l'amélioration de ces types de maladies. En outre, des développements d'algorithmes basés sur l'IA pour établir le cadre des soins préventifs sont lancés.

Dans les activités mondiales, la Société se concentrera sur le renforcement des partenariats avec les médecins et les établissements médicaux en Chine continentale, où la population souffrant d'hypertension et de maladies respiratoires est en hausse, et l'amélioration des services favorisant la relation entre les patients et les médecins par l'entremise des MMC Health Convenience Stores (*1). En Inde, la Société a mis en place des centres d'expérience dans tout le pays pour offrir aux consommateurs indiens une expérience pratique avec les produits OMRON. Ils permettront de sensibiliser davantage aux avantages de la surveillance de la tension artérielle à domicile dans le pays.

MMC Health Convenience Stores (*1) : service à guichet unique pour les patients diabétiques visant à faciliter l'accès aux examens et contrôles médicaux.

2. Domaine respiratoire : Zéro aggravation des maladies respiratoires

Le secteur des maladies respiratoires élargira les maladies cibles en ajoutant la BPCO (*2) à l'asthme déjà ciblé. Le nombre de patients souffrant de maladies respiratoires augmente, principalement dans les économies émergentes. Comme les critères diagnostiques ne sont pas clairement quantifiés, il est difficile pour les médecins de prendre des décisions diagnostiques. La Société distribuera des appareils pour les assister dans le traitement et le diagnostic dans les pays émergents qui n'ont pas de systèmes médicaux pleinement établis. Et pour l'ensemble des ménages, surtout dans les pays développés, la Société promouvra des services de contrôle des symptômes et de soins afin de calmer la flambée des dépenses médicales pour alléger le fardeau des patients et de leurs familles.

BPCO (*2) : Bronchopneumopathie chronique obstructive

3. Gestion de la douleur : Zéro restriction des activités quotidiennes en raison de la douleur chronique

Dans le domaine de la gestion de la douleur, la Société se concentrera sur le développement de dispositifs intégrant la nouvelle technologie de stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS), ainsi que sur la fourniture d'un service de soutien de thérapie par l'exercice. L'objectif de la Société est ici d'aider plus de gens à mener leur vie quotidienne sans se soucier de la douleur.

La mission de l'entreprise, « faire progresser la santé et donner aux gens du monde entier les moyens de vivre pleinement » est la volonté de la Société ; elle restera inchangée, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir. Pour réaliser la nouvelle vision, Objectif ZÉRO soin préventif pour la santé de la société, la Société se veut indispensable dans les domaines de la prévention et du traitement des maladies chroniques, tout en se mettant au défi de fournir des solutions à la société.

- Vidéo sur la vision à long terme SF2030 d'OMRON Healthcare

Elle montre la vie des gens dans une société où l'objectif ZÉRO a été atteint.

URL de la vidéo : https://youtu.be/6cv9Le-6c0I

- Page spéciale sur la vision à long terme d'OMRON Healthcare

Le 1er avril 2022, une page Web spéciale SF2030 a été ajoutée à OMRON

Site Web d'entreprise de Healthcare.

https://healthcare.omron.com/

