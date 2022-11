On Air annonce un trio de superbes performances hors du commun de l'Orchestre philharmonique royal

LONDRES, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- On Air annonce la sortie d'un trio de performances du célèbre Orchestre philharmonique royal. Sous la direction de Peter Breiner, les trois représentations mettent en vedette des compositions d'Igor Stravinsky (1882-1971), compositeur révolutionnaire derrière l'un des mouvements les plus importants et les plus profonds du siècle dernier : le néo-classicisme.

Enregistrées en 4K UHD Dolby Vision avec les technologies Dolby Atmos , les trois compositions interprétées sont L'Oiseau de feu, Pétroushka et Le Sacre du Printemps.

L'Oiseau de feu sera disponible à partir du 17 novembre, Pétroushka à partir du 8 décembre et Le Sacre du Printemps à partir du 22 décembre. Les trois spectacles seront disponibles à la demande après leur sortie.

Vous pouvez visionner une bande-annonce de L'Oiseau de feu ici.

Les billets pour les 3 spectacles sont disponibles sur www.onair.events/classical.

Jakub Krampl, PDG de On Air, a commenté : « Nous sommes très heureux de présenter trois œuvres exceptionnelles de Stravinsky avec l'Orchestre philharmonique royal et Peter Breiner. Comme pour chaque spectacle, la barre est montée d'un cran et cette fois-ci ne fait pas exception. Les spectacles classiques sont visuellement ternes, avec une caméra frontale, seulement quelques angles, ne reflétant pas la dynamique de la musique elle-même. Nous adoptons ici une approche différente, et le produit final est très satisfaisant à la fois visuellement et acoustiquement. Certains puristes le détesteront-ils ? Peut-être, mais nous visons à attirer à nos spectacles un public plus jeune qui appréciera la touche moderne. »

Ian Maclay, de l'Orchestre philharmonique royal, a ajouté : « Pour nous, la collaboration avec On Air a été une opportunité exceptionnelle de poursuivre notre chemin pour rendre la musique orchestrale accessible à tous, la plaçant au cœur de la société contemporaine. »

Le chef d'orchestre, Peter Breiner, a conclu : « Il est difficile de trouver une meilleure façon de se lancer dans la musique classique que ces trois œuvres majeures de Stravinsky qui forment la base du répertoire de chaque orchestre. La collaboration du brillant Orchestre philharmonique royal et des meilleurs producteurs a donné lieu à un enregistrement visuel et sonore tout à fait extraordinaire. »

À propos de On Air

On Air vous donne accès à des spectacles exclusifs du monde entier à la carte et sur demande. Produit par des partenaires de production primés, et filmé dans certains des lieux les plus renommés au monde, On Air a déjà diffusé des performances de l'icône mondiale de la pop Anne-Marie, les stars de la pop révolutionnaire Years & Years, le gagnant du BRIT Award Skepta, la gagnante du Mercury Prize Arlo Parks, Robert Glasper, lauréat du Grammy Award, et Kurupt FM, lauréats du Bafta.

