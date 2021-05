On Lok pone en marcha su 50.° aniversario con On Lok Celebrates

La gala virtual da inicio a las bodas de oro de la organización en celebración de cinco décadas de apoyo a los adultos mayores en el Área de la Bahía

SAN FRANCISCO, 12 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- On Lok dará inicio a su 50.° aniversario con On Lok Celebrates este jueves 13 de mayo. El evento virtual estará abierto a la comunidad y es el primero de los numerosos eventos planificados este año para celebrar las cinco décadas de apoyo a los adultos mayores del Área de la Bahía que cumple la organización.

"Nos complace celebrar este hito histórico de 50 años con un evento festivo (a pesar de ser virtual) que reunirá a colaboradores, socios, miembros del personal y de la comunidad para reflexionar acerca de estas excelentes cinco décadas", sostuvo Grace Li, directora ejecutiva de On Lok. "Nuestro trabajo jamás había generado tanto impacto como el año pasado. Me enorgullece la infatigable dedicación de nuestro equipo hacia la misión que nos impulsa, que consiste en mantener a los adultos mayores seguros y protegidos".

On Lok fue fundada hace 50 años bajo la convicción de que cada persona debería ser empoderada para envejecer en su hogar con dignidad e independencia. On Lok fundó el Programa PACE (Programa de atención integral para personas de la tercera edad), un programa de servicio completo para el cuidado de la salud que incluye atención médica institucional y domiciliaria, transporte y otros servicios de apoyo para ancianos de condición frágil, que permite a los adultos mayores elegibles vivir en sus hogares por el mayor tiempo posible. La organización sin fines de lucro ofrece también programas de salud, clases para educar en materia de bienestar, actividades, servicios de administración de casos y comidas para adultos mayores activos.

On Lok Celebrates dará inicio a las bodas de oro de la organización este jueves 13 de mayo desde las 5:00 hasta las 6:00 p. m. El evento será presentado por la celebridad de radio y televisión Liam Mayclem, quien regresará por quinto año como presentador musical. Asimismo, incluirá intervenciones de los invitados especiales: la senadora estadounidense Dianne Feinstein, la alcaldesa de San Francisco London N. Breed y el chef Martin Yan, y se presentará una subasta en vivo a cargo de Franco Finn, conocido como el Warriors "Hype Man". Para asistir, confirme su asistencia en https://support.onlok.org/e/9EzBsQ.

Acerca de On Lok

On Lok es una organización sin fines de lucro que empodera a los adultos mayores para que envejezcan con dignidad e independencia. Con 50 años de experiencia, On Lok es un recurso de confianza en San Francisco, el Condado de Santa Clara y el área Tri-City del Condado de Alameda. On Lok fundó y todavía opera el Programa de atención integral para personas de la tercera edad (PACE), que permite a los adultos mayores elegibles vivir en sus hogares el mayor tiempo posible por medio del suministro de cuidado médico y servicios sociales integrales. El Centro de servicios para adultos mayores de On Lok en la calle 30, el mayor centro para ancianos multipropósito en San Francisco, ofrece un segundo hogar, programas de salud, actividades y servicios de administración de casos para adultos mayores activos. El Programa "misión nutrición" (Mission Nutrition) de On Lok suministra más de 250,000 comidas al año a adultos mayores mediante sus centros de alimentación y su programa de provisión de alimentos. Para obtener más información, por favor, visite www.onlok.org.

FUENTE On Lok

Related Links

onlok.org



SOURCE On Lok