OnApp lance le tout nouveau CDN.net, un réseau de diffusion de contenu rapide, sécurisé et véritablement mondial

Essai gratuit disponible dès maintenant sur https://cdn.net

LONDRES, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ -- OnApp a lancé une toute nouvelle version de CDN.net, un réseau de diffusion de contenu pour toute entreprise qui dépend d'une présence en ligne rapide et résiliente pour maximiser ses revenus et la satisfaction de ses clients. Un essai gratuit est disponible dès à présent sur https://cdn.net .

CDN.net améliore les performances des entreprises en ligne en distribuant leurs pages web, scripts, fichiers, images et vidéos sur son réseau mondial, et en s'assurant que les clients obtiennent leur contenu à partir de l'endroit du réseau qui peut le diffuser le plus rapidement. Avec 160 sites dans le monde, CDN.net offre une couverture véritablement mondiale et un excellent rapport prix/performance pour les sociétés d'e-commerce, les propriétaires de sites web, les fournisseurs de jeux et les sociétés de vidéo OTT.

« Les confinements suite à la Covid-19 ont créé une énorme demande pour l'e-commerce et les services de divertissement, il n'a donc jamais été aussi important de s'assurer que votre présence sur Internet est la plus rapide possible », a déclaré Olga Laguta, vice-présidente des ventes chez CDN.net. « CDN.net est un moyen rapide et simple de faire en sorte que votre site web ou votre flux en continu fonctionne de manière optimale pour vos utilisateurs, ce qui se traduit par une meilleure expérience client, moins de paniers d'achat abandonnés, des téléchargements plus rapides et une proposition plus convaincante pour toute entreprise qui fait des affaires en ligne. »

CDN.net améliore également la résilience et la sécurité des entreprises basées sur le web. L'utilisation de CDN.net réduit la charge de votre serveur web en distribuant les demandes de contenu aux serveurs du monde entier, et si un serveur est injoignable, le plus rapide prend le relais. CDN.net fournit également des certificats SSL gratuits et un WAF (Web Application Firewalls, pare-feu d'applications web) configurable pour ses utilisateurs, ce qui contribue à protéger les sites web contre le trafic malveillant.

Une gamme de forfaits CDN est désormais disponible sur le site https://cdn.net . L'équipe de CDN.net peut également fournir des services CDN personnalisés, CDN privés et CDN gérés pour les clients.

À propos de CDN.net

CDN.net facilite la tâche CDN pour des fournisseurs d'e-commerce, des fournisseurs de jeux, des propriétaires de sites web, des services de streaming, des entreprises de vidéo à la demande et des prestataires de services. CDN.net fait partie de la famille des entreprises OnApp. OnApp a été lancée en juillet 2010 et alimente aujourd'hui des services de cloud computing et de CDN pour des clients de 93 pays, dont un cloud public sur trois selon les estimations. Pour plus d'informations, visitez le site https://cdn.net et https://onapp.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1344798/CDN_net_Logo.jpg

Demandes des médias :

Steve Fenton

+44 (0)7738 643271

[email protected]

Related Links

https://onapp.com



SOURCE OnApp