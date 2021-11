OncoOne und GenScript ProBio schließen Abkommen für die Herstellung von monoklonalen Antikörper-Medikamenten, die auf oxMIF zielen

Die Gründer von OncoOne identifizierten oxMIF als die krankheitsbezogene Isoform des Makrophagen-Migrations-Inhibitions-Faktors (MIF). OxMIF trägt zu immunvermeidenden und immuntoleranten Phänotypen bei Krebs bei und ist durch sein Vorhandensein in erkranktem Gewebe gekennzeichnet. Dies stellt ein erhebliches Potenzial für die Behandlung verschiedener solider Tumore wie Darm-, Lungen-, Bauchspeicheldrüsen- und Eierstockkrebs dar und bietet die Möglichkeit der Kombination mit einem Begleitdiagnostikum zur präzisen Erkennung und gezielten Behandlung. Durch die Partnerschaft mit GenScript ProBios High-End-Herstellungspraktiken zielt OncoOne darauf ab, seine ersten zwei oxMIF-Kandidaten, das therapeutische Programm ON203 sowie das begleitende radio-markierte Diagnostikum ON102, in 2023 in die Phase I der klinischen Versuche zu bringen.