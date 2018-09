Onderzoeks- en adviesbureau ISG erkent Mindtree als marktleider in applicatieontwikkeling en -onderhoudsdiensten

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, September 10, 2018 /PRNewswire/ --

Rapport ISG Provider Lens™ noemt Mindtree's agile en Continuous Testing-benadering als succesfactoren

Mindtree, een mondiaal bedrijf in technologische diensten en digitale transformatie, is marktleider genoemd in dienstverlening op het gebied van applicatieontwikkeling en -onderhoud (Application Development and Maintenance (ADM)) van de volgende generatie ('next-gen') door Information Services Group (ISG), een toonaangevend mondiaal onderzoeks- en adviesbureau op het vlak van technologie.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )





Het ISG Provider Lens™ Next-Gen ADM Kwadrantrapport erkent Mindtree als leider binnen de gebieden 'Next-Gen ADM Services,' Agile Ontwikkeling en Continuous Testing. Wereldwijd zijn er in totaal 29 serviceproviders beoordeeld op basis van een aantal criteria, waaronder de omvang en kwaliteit van hun dienstenportfolio, strategische visie en klanttevredenheid.

Het ISG-rapport noemt voor Mindtree de volgende onderscheidende factoren:

Focus op snelle automatisering : Mindtree heeft verschillende in-house platforms en versnellers gebouwd die gebruikmaken van technologieën als machine learning, geautomatiseerde codegeneratie, procesautomatisering met robotics en chatbots die klanten in staat stellen om meer van hun bedrijfsactiviteiten te automatiseren.

: Agile ervaring : Mindtree heeft wereldwijd ongeveer 4.400 werknemers die aan het werk zijn in agile verbintenissen, waaronder agile coaches, scrum masters en architecten. Mindtree heeft een Agile Center of Excellence in Gainesville, F lorida , een high-tech hub voor ideatie en communicatie die speciaal is ontworpen voor agile transformatie, consulting, levering en digitale zaken .

: Full-stack- en grensoverschrijdend getrainde medewerkers voor Continuous Testing: Mindtree is gefocust op de bijscholing van haar medewerkers in de gehele waardeketen, van back-office tot front-office, voor concepten en tools op het gebied van continuous testing. Employees worden onder andere getraind in klantervaring en analytica.

"Onze klanten beseffen de kracht van doorlopende levering voor het afbreken van silo's en de snellere levering van betere kwaliteit," aldus Manas Chakraborty, Senior Vice President & Hoofd Enterprise Services bij Mindtree. "Deze erkenning van ISG weerspiegelt onze duurzame investeringen in een sterke serie tools, kaders en best practices om IT op een geïntegreerde en efficiënte manier te besturen."

"Mindtree is goed gepositioneerd als een 'Digitale Ankerpartner' voor mondiale zakelijke klanten, gebaseerd op haar technische bekwaamheid, thought leadership, onshore-advies, automatisering, digitale paketten en platforms," aldus Ashish Chaturvedi, de voornaamste analist van ISG en auteur van het rapport.

"De meeste activiteiten op het gebied van next-gen ontwikkeling zijn gericht op het oplossen van zakelijke problemen, de verbetering van inkomsten en winst, het leveren van superieure klantervaringen en het verhogen van de algemene merkwaarde," aldus Esteban Herrera, partner en global leader van ISG Research. "Tegelijkertijd focust next-gen onderhoud zich op het gebruik van intelligente automatisering voor het terugbrengen van de kosten met 20 tot 30 procent - besparingen die kunnen worden geherinvesteerd in ontwikkelingsactiviteiten."

De serie ISG Provider Lens™ Kwadrantrapporten levert waardevolle inzichten in de bekwaamheden van service providers, gebaseerd op ISG's unieke methodologie, een combinatie van empirisch, datagedreven onderzoek, marktanalyse en daadwerkelijke werkervaring en -observaties van ISG's mondiale adviesteam.

Kijk voor meer informatie over Mindtree's ADM-diensten op: https://www.mindtree.com/services/operations/application-development-support

Over ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III ) is een toonaangevend mondiaal onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van technologie. Als een betrouwbare zakenpartner voor meer dan 700 klanten, waaronder 75 van de 100 topbedrijven van de wereld, is ISG toegewijd aan het helpen van bedrijven, organisaties in de publieke sector en leveranciers van diensten en technologie bij het bereiken operationele uitmuntendheid en snellere groei. Het bureau specialiseert zich in diensten op het gebied van digitale transformatie, waaronder automatisering, cloud- en data-analyses; sourcingadvies; beheerd bestuur- en risicodiensten; netwerkcarrierdiensten; technologische strategie en ontwerp van bedrijfsactiviteiten; verandermanagement, marktkennis en technologieonderzoek en -analyse. ISG, opgericht in 2006 en gevestigd in Stamford, Connecticut, heeft meer dan 1.300 professionals in dienst die werkzaam zijn in meer dan twintig landen - dit wereldwijde team staat bekend om haar innovatieve denken, marktinvloed, diepgaande industriële en technologische expertise en eersteklas onderzoeks- en analysevaardigheden, gebaseerd op de meest uitgebreide marktdata binnen de branche. Kijk voor meer informatie op:http://www.isg-one.com .

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal consultancy- en dienstenbedrijf dat Global 2000-ondernemingen helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 vertrouwen meer dan 340 zakelijke klanten op onze diepgaande domeinkennis voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiency van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in 17 landen en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende bedrijfscultuur bestaande uit 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds". Kijk voor meer informatie op www.mindtree.com ons volg ons op @Mindtree_Ltd

Alle genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.

Neem voor meer informatie contact op met:



INDIA



Divya Jain



Value 360



+91-9999704100



divya@value360india.com

EUROPA



Susie Wyeth



Hotwire



+44-20-7608-4657



susie.wyeth@hotwireglobal.com

VERENIGDE STATEN



Erik Arvidson



Matter



+1-978-518-4542



mindtree@matternow.com