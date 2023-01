Ondo lance des obligations et des bons du Trésor américain tokenisés pour conquérir le marché des stablecoins de 100 milliards de dollars

GREENWICH, Connecticut, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Ondo Finance (https://ondo.finance) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un fonds tokenisé permettant aux détenteurs de stablecoins du monde entier d'investir dans des obligations et des bons du Trésor américain. Le fonds vise à combler l'écart croissant entre les rendements sur la chaîne et hors chaîne, une opportunité potentiellement intéressante pour les investisseurs qui détiennent plus de 100 milliards de dollars en stablecoins, pour lesquels ils ne reçoivent actuellement aucun rendement.

Aujourd'hui, les investisseurs en crypto se voient offrir un ensemble relativement peu attrayant d'opportunités de rendement. Les protocoles les plus éprouvés, comme Compound et Aave, offrent un rendement d'environ 1 à 2 % par an. Alors que les nouveaux protocoles de prêts non garantis offrent des rendements de l'ordre de 7 à 10 % du TAEG, ces prêts ont connu des taux de défaillance plus élevés que prévu et se révèlent moins transparents et plus risqués que de nombreuses obligations traditionnelles aux rendements comparables. Parallèlement, en raison d'une courbe de rendement inversée et de la possibilité que le taux des fonds fédéraux dépasse 5 %, les bons du Trésor à court terme constituent un actif particulièrement attrayant.

« Le marché cryptographique a désespérément besoin d'un accès à faible friction aux marchés de capitaux traditionnels. Les grands détenteurs de stablecoins, y compris les start-ups et les DAO, doivent choisir entre subir l'érosion de leur pouvoir d'achat par l'inflation ou prendre trop de risques avec la gamme actuelle d'offres de rendement on-chain », affirme Nathan Allman, fondateur et PDG d'Ondo Finance. « Nous sommes ravis de mettre sur le marché des offres de haute qualité, de niveau institutionnel, comme nos bons du Trésor américains tokenisés. »

Le fonds traitera les souscriptions et les rachats quotidiens en stablecoins ainsi qu'en monnaie fiduciaire traditionnelle, et les investisseurs recevront des jetons sur la blockchain Ethereum qui représenteront leur propriété. Ces jetons seront transférables entre les adresses des investisseurs inscrits sur la liste blanche, ainsi que tout contrat intelligent ayant subi avec succès un examen de conformité. Ondo souhaite que les investisseurs utilisent des contrats intelligents pour s'engager dans des échanges et des prêts sur la chaîne à l'aide des jetons du fonds, parallèlement aux cryptoactifs traditionnels.

Le fonds aura trois classes tokenisées, chacune investissant dans un seul ETF de Blackrock ou de PIMCO. Ondo gérera le fonds, tandis que Clear Street fera office de courtier principal et de dépositaire qualifié des titres, Coinbase de dépositaire qualifié des stablecoins, NAV Consulting d'administrateur du fonds et Richey May d'auditeur du fonds.

À propos d'Ondo Finance

La mission d'Ondo est de fournir des produits et services d'investissement de qualité institutionnelle, basés sur la blockchain. Ondo a une division technologique qui développe une technologie de finance décentralisée ainsi qu'une division de gestion d'actifs qui crée et gère des fonds tokenisés.

