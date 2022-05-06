Ondo Protocol запускает продажу токенов на Coinlist

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Nami Industries

May 06, 2022, 14:37 ET

РОУД-ТАУН (Британские Виргинские острова), 6 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- В соответствии с миссией Ondo Protocol, заключающейся в демократизации доступа к сложным финансовым услугам, компания Nami Industries, являющаяся дочерним предприятием Ondo Finance, запускает первую продажу токенов ONDO на платформе Coinlist. Регистрация открыта до 9 мая 12:00 по всемирному координированному времени. Официальная продажа, открытая только для резидентов отдельных юрисдикций, начинается 12 мая в 17:00 по всемирному координированному времени.

Токен ONDO будет служить в качестве базового токена управления для связанной с ним децентрализованной автономной организации Ondo DAO, которая представляет собой децентрализованную систему контроля и поощрения, позволяющую тем, кто приносит выгоду протоколу Ondo и его пользователям, оказывать влияние на формирование протокола. Первоначально основным поставщиком инвестиционных банковских услуг Ondo будет сама DAO, однако со временем она может позволить создавать продукты на платформе другим компаниям, в том числе другим DAO. Кроме того, Ondo DAO может производить вознаграждение в форме токенов ONDO для поощрения этих создателей.

Продажа начинается 12 мая в 17:00 по всемирному координированному времени с одной открытой опцией:

  • Цена: 0,055 долл США за токен
  • Мин./макс.: 100,00 долл США мин., 2000 долл США макс.
  • Локап: 12-месячный локап-период с 1 июня 2022 г. с последующим 6-месячным периодом снятия ограничений (в дополнение к глобальному локапу, который может быть снят голосованием DAO)
  • Предложение: 400 млн

Запуск этого токена представляет собой большой шаг в процессе передачи контроля над протоколом Ondo его пользователям. Протокол четко продемонстрировал неудовлетворенные потребности в сфере DeFi, зарекомендовав себя в качестве первопроходца в сфере ликвидности как услуги (Liquidity-as-a-Service). Благодаря быстрому органическому росту, не зависящему от программ стимулирования, и активному сотрудничеству с более чем 10 DAO (включая Terra, Frax и Fei), этот протокол теперь готов разрешить своим пользователям участвовать в управлении и принятии организационных решений.

Более подробная информация о продаже токенов на Coinlist представлена на этой странице.

О протоколе Ondo

Протокол Ondo — это первый в мире децентрализованный инвестиционный банк. Как и традиционный инвестиционный банк, Ondo стремится стать центром, объединяющим тех, кто имеет капитал, с теми, кто в нем нуждается, путем создания индивидуальных финансовых продуктов (например, акций, облигаций, структурированных продуктов, деривативов и т. д.), которые организации могут предложить инвесторам для привлечения денежных средств. До сих пор эта работа часто была очень трудоемкой, дорогостоящей и во многом зависела от посредников. Децентрализованные финансы (DeFi) предлагают новую инфраструктуру и финансовые примитивы, обеспечивающие автоматизацию, компонуемость и доступность продуктов инвестиционного банкинга для всех. Целью Ondo является создание программного обеспечения, которое будет находить привлекательные инвестиционные возможности в традиционной отрасли и сфере DeFi, переупаковывать эти активы в в продукты с понятным соотношением рисков и вознаграждения, а затем предлагать их как институциональным, так и розничным инвесторам.

SOURCE Nami Industries

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