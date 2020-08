One Drop anuncia um financiamento de quase US$ 100 milhões e compromissos da Bayer

O novo acordo reflete o compromisso da Bayer com sua parceria com a One Drop e a visão que a One Drop tem de que o futuro da gestão das doenças crônicas reside numa gestão eficaz, personalizada, baseada em dados e de autocuidado. A solução de sucesso da One Drop é baseada em dados e utiliza mais de 13 bilhões de pontos de dados de saúde dos usuários que baixaram a One Drop mais de três milhões de vezes. Essa plataforma orientada por dados permite fazer previsões de saúde que são fornecidas por meio de uma experiência centrada no usuário que permite intervenções oportunas e apropriadas.

A One Drop fornece atualmente apoio para a gestão da diabetes, pré-diabetes, pressão arterial elevada, colesterol ato ou qualquer combinação dessas condições. Os compromissos da Bayer e os potenciais pagamentos de marcos comerciais de US$ 64 milhões ajudarão a expandir a solução da One Drop, líder no setor, nas principais áreas de foco da Bayer, como cardiologia, oncologia e saúde da mulher. A arquitetura modular da solução One Drop permitirá a expansão para novas áreas terapêuticas. Em vez de tratar as doenças separadamente, a experiência de autocuidado da One Drop permite a gestão de todo o espectro de doenças que uma pessoa possa estar tratando, oferecendo uma abordagem que proporciona resultados sustentáveis, concentrando-se na pessoa inteira.

"Para oferecer melhores resultados em matéria de saúde e economia à população, precisamos nos concentrar nas pessoas", disse Jeff Dachis, CEO e fundador da empresa. "A One Drop oferece um programa personalizado de transformação da saúde que se adapta dinamicamente às necessidades e comportamentos do dia a dia do usuário, permitindo que cada pessoa alcance os melhores resultados possíveis para sua saúde. Isso contrasta com as outras plataformas que não possuem os recursos de dados que possuímos e o motor de previsão, e continuam se concentrando na telemedicina e na monitoração remota, reagindo a problemas que já ocorreram e fornecendo um modelo único que funciona para alguns, mas fracassa para a maioria."

A plataforma de saúde digital One Drop está disponível para consumidores, empregadores, seguradoras e prestadores de serviços de saúde desde 2016, e sua eficácia já foi comprovada por mais de 20 estudos com revisão de pares que demonstram melhorais significativas no controle glicêmico no sangue entre as pessoas com diabetes, em apenas um mês. Mais recentemente, na 80a Sessão Científica Anual da Associação Americana de Diabetes, a One Drop apresentou prognósticos de resultados a longo prazo de A1C, pressão arterial e peso para as pessoas com diabetes, hipertensão e pré-diabetes, além de previsões de hipoglicemia noturna para usuários de monitoração contínua da glicemia (MCG). Esses prognósticos se baseiam nos mesmos dados demográficos agrupados que alimentam os modelos de aprendizagem automática responsáveis pelos prognósticos de saúde e descobertas da One Drop. Atualmente, os usuários da One Drop podem confiar em prognósticos de glicose de oito horas e conselhos em tempo real para exercícios, dieta e ajustes no estilo de vida, cada vez que introduzem dados no aplicativo One Drop.

"Construir novos modelos de negócios digitais é um elemento essencial da nossa estratégia de negócio que pretende moldar, de maneira ativa, o futuro dos cuidados de saúde", disse a Dra. Jeanne Kehren, diretora de Inovação Comercial e Digital e membro do conselho executivo farmacêutico da Bayer AG. "Estamos convencidos de que uma abordagem baseada em dados permitirá que os pacientes tenham melhores resultados para seu próprio benefício e colocará a pessoa, e não a doença, como foco. Essa nova colaboração com a One Drop permite que a Bayer acelere ainda mais a sua evolução para atividades comerciais orientadas para a saúde digital e abre caminho a novas ofertas integradas de serviços aos pacientes."

Ao se concentrar na pessoa, a solução inteligente One Drop faz a ponte entre os cuidados de saúde e o autocuidado, atendendo às necessidades das partes interessadas em todo o setor, desde o prestador de serviços, que deseja melhorar os cuidados aos doentes, o fabricante que deseja maximizar sua eficácia, até os encarregados dos pagamentos, que querem melhorar os resultados e reduzir os custos dos cuidados de saúde.

Sobre a One Drop

A One Drop reinventa o possível aproveitando o poder da ciência clínica, da ciência do comportamento e da inteligência artificial avançada para transformar a vida das pessoas que sofrem de doenças crônicas em todo o mundo. Baseada em provas e clinicamente eficaz, a plataforma de saúde digital One Drop oferece assessoramento individualizado e planos personalizados de transformação da saúde para promover mudanças de comportamento positivas e produzir resultados para todas as pessoas, reduzindo, ao mesmo tempo, os custos para seguradoras, empregadores e profissionais da saúde. Os produtos e serviços One Drop podem ser adquiridos no aplicativo premiado da One Drop (para iOS e Android) e em https://onedrop.today, Walmart, Amazon, BestBuy, na Apple Store, e na CVS.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa mundial cujas principais atividades estão concentradas nas ciências da vida, cuidados de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços visam melhorar o bem-estar das pessoas, apoiando-as para superar os maiores desafios apresentados pelo crescimento e envelhecimento da população mundial. Além disso, a empresa pretende aumentar seu poder de ganho e criar valor por meio da inovação e expansão. A Bayer está comprometida com os princípios do desenvolvimento sustentável, e a marca Bayer representa confiança, credibilidade e qualidade ao redor do mundo. No ano fiscal de 2019, a empresa tinha cerca de 104.000 funcionários e obteve vendas de 43,5 bilhões de euros. As despesas de capital totalizaram 2,9 bilhões de euros, e as despesas com Pesquisa e Desenvolvimento somaram 5,3 bilhões de euros. Para obter mais informações, visite www.bayer.com

