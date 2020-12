One Equity Partners acquiert VASS Consultoria de Sistemas

Partenariat avec la société pour soutenir les acquisitions stratégiques, l'accélération de la croissance et l'expansion géographique

NEW YORK, 31 décembre 2020 /PRNewswire/ -- One Equity Partners (« OEP »), une société de capital-investissement du marché intermédiaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'acquisition de VASS Consultoría de Sistemas S.L. (« VASS » ou « la société »), un des principaux fournisseurs européens de transformation numérique, d'infrastructure cloud et de solutions informatiques gérées. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Basée à Madrid, en Espagne, VASS se concentre sur la transformation numérique de la chaîne de valeur de ses clients en mettant en œuvre et en assurant le service de la gestion de la relation client, des applications de ressources d'entreprise et en fournissant des services d'infrastructure technologique. La société a une expérience approfondie du big data, de la mise en œuvre de l'automatisation des processus robotisés, de la gestion intelligente des processus commerciaux et de technologies similaires.

« Après avoir passé les 18 derniers mois à analyser en détail le marché espagnol des services informatiques, nous sommes convaincus que VASS est la plate-forme « buy and build » parfaite, car elle est le meilleur conseiller en matière de solutions numériques pour les entreprises qui cherchent à rester compétitives grâce à des solutions de transformation numérique qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur », a déclaré Joerg Zirener, directeur général principal de One Equity Partners. « Cette transaction est représentative de l'approche d'OEP en matière de partenariat avec les fondateurs d'entreprises qui ont fait preuve d'une forte croissance organique et qui ont investi dans des entreprises technologiques de pointe. »

OEP a une longue expérience de partenariat avec les fondateurs et les actionnaires d'entreprises mondiales de services informatiques et de logiciels d'entreprise de haute qualité et à forte croissance, où OEP applique son expertise à des acquisitions transformationnelles et à des investissements de croissance organique pour une expansion progressive des capacités technologiques, de la portée géographique et de la part de marché.

« Un investissement comparable d'OEP dans le secteur européen des services informatiques, le fournisseur italien de solutions numériques Lutech, a réussi à passer de 180 millions d'euros à 440 millions d'euros de revenus en moins de trois ans sous la direction d'OEP. Au cours de cette période, Lutech a réalisé 15 acquisitions complémentaires dans des technologies très recherchées, convainquant les fondateurs et les équipes de direction de participer à cette évolution passionnante qui consiste à être un canal plus large pour ses fournisseurs et un partenaire plus vaste pour ses clients », a déclaré Sebastian Schatton, associé chez One Equity Partners. « Nous sommes convaincus que Vass est la plate-forme parfaite pour réaliser une croissance similaire en Espagne et en Amérique latine. »

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec OEP et sommes impatients de fournir des solutions de conseil informatique de nouvelle génération dans toute l'Europe aux entreprises qui cherchent à améliorer leur modèle économique, à fournir des services innovants et à améliorer l'expérience de leurs clients grâce à la transformation numérique », a déclaré Francisco Javier Latasa, fondateur et PDG de VASS, qui restera un investisseur dans l'entreprise.

La demande de services d'infrastructure cloud, de logiciels cloud et de cybersécurité devrait stimuler la croissance du secteur des services numériques en Espagne. Les services d'infrastructure constituent le plus grand segment du marché des services informatiques gérés dans le pays, générant environ la moitié du total des ventes annuelles, suivis des services de réseau et de sécurité.

OEP a acquis une expérience dans la création d'entreprises de conseil et de logiciels informatiques, notamment Infobip, une plate-forme mondiale de communication cloud pour les plus grandes entreprises du monde ; CDI, un des principaux fournisseurs américains de matériel et de logiciels d'infrastructure technologique, de conseil et de services gérés ; et Lutech, un fournisseur italien de solutions et d'intégration de systèmes informatiques.

À propos de One Equity Partners

One Equity Partners (« OEP ») est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui se concentre sur les secteurs de l'industrie, des soins de santé et de la technologie en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise construit des entreprises leaders sur le marché en identifiant et en exécutant des combinaisons d'entreprises transformatrices. OEP est un partenaire de confiance doté d'un processus d'investissement différencié, d'une équipe large et expérimentée, et d'une expérience établie générant une valeur à long terme pour ses partenaires. Depuis 2001, le cabinet a réalisé plus de 300 transactions dans le monde entier. OEP, fondée en 2001, est issue de JP Morgan en 2015. Le cabinet a des bureaux à New York, Chicago, Francfort et Amsterdam. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.oneequity.com.

Related Links

http://www.oneequity.com



SOURCE One Equity Partners